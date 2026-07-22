LA韓裔商會郭文哲接任第50屆會長開啟新篇章

洛杉磯韓裔商會（Korean American Chamber of Commerce of Los Angeles，KACCLA）7月21日舉行創會50週年暨第50屆會長、理監事就職典禮。政商、僑界及企業界代表齊聚一堂，共同見證商會邁向下一個50年的重要里程碑。

新任第50屆會長 郭文哲（Wenzhe Guo） 在就職演說中表示，未來將持續深化會員服務、協助企業拓展商機，延續歷屆會長奠定的堅實基礎，凝聚會員力量，積極拓展與政府、企業及各族裔商會的合作，進一步提升KACCLA的國際影響力，攜手打造更具活力與競爭力的南加州商業環境，攜手推動南加州經濟發展。

郭文哲為中國朝鮮族企業家，創辦健康食品企業 GC Natural，並精通中文、韓文及英文，具備跨文化及跨市場經營能力。郭文哲以中國朝鮮族背景當選第50屆會長，展現其卓越的企業經營能力與社區影響力，也象徵商會正朝向更加多元、開放與國際化的發展方向，展現南加州韓裔工商界對跨文化合作與人才的高度肯定。

新任理監事團隊還有執行副會長Rick Kim，副會長Joan Lee、Jason Oh。

洛杉磯政商領袖到場祝賀包括：洛市警察局（LAPD）局長 Jim McDonnell，洛市議員 Heather Hutt，洛市議員 John Lee，韓國駐洛杉磯副總領事 Cho Seoung-ho肯定KACCLA五十年來對促進韓裔企業發展及社區經濟的貢獻。

成立於1976年的洛杉磯韓裔商會，今年迎來創會50週年。半世紀以來，商會持續扮演促進韓裔企業發展、協助會員拓展商機、深化社區服務及推動跨文化經貿交流的重要橋樑。