我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院通過法案加強管控中國汽車 賓士恐無法在美銷售

辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招

升學講座聚焦，超越完美GPA：打造一份在競爭最激烈的申請季脫穎而出的申請策略

洛杉磯

隨著美國大學申請競爭日益激烈，升學規劃機構Admission Masters將於8月8日下午1時舉辦免費Zoom線上升學講座，主題為「超越完美GPA：打造一份在競爭最激烈的申請季脫穎而出的申請」（Beyond the Perfect GPA: Building an Application That Stands Out in the Most Competitive Cycle Yet），邀請學生與家長深入了解最新的大學招生趨勢及申請策略。

講座採Zoom線上方式舉行，免費開放報名，適合準備申請大學的高中生及家長參加。講座時間8月8日（星期六）下午1時， Zoom線上講座報名連結：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_dKSvGDiDQRWAqWtxGWGtZw#/registration

此次講座由Admission Masters執行長Jenny Wheatley主講。Wheatley曾任加州大學洛杉磯分校（UCLA）及約翰霍普金斯大學招生官，長期投入大學招生與升學輔導工作。她表示，近年來頂尖大學錄取競爭持續升溫，除了優異的學業成績外，學生如何透過申請資料展現個人特色、成長歷程與潛力，已成為招生審查的重要考量。

講座內容將涵蓋如何撰寫具說服力的申請文書、準備大學面試，以及整合課外活動與個人經歷，建立完整且具特色的申請形象。此外，也將分析SAT等標準化測驗在現行招生制度中的定位與最新發展，協助學生掌握申請方向。

Wheatley指出，大學申請系統雖然希望呈現學生多元背景，但制式化的申請格式往往難以完整反映學生獨特的人生經驗與特殊情況。因此，她將分享如何透過文書內容，有效呈現個人成長、韌性及與課內外活動之間的連結，使申請材料更具說服力與辨識度。

Admission Masters表示，該機構由具有大學招生及升學輔導經驗的專業團隊組成，協助學生及家長了解申請流程，提供文書規劃、面試準備及整體升學策略等諮詢服務，希望幫助學生在競爭激烈的申請環境中提升錄取機會。

上一則

喜瑞都松柏會7月20日鑽石世代座談會

下一則

南加華人區將釋放近50萬隻蚊子 原因...

熱門新聞

Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健/攝影）

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

2026-07-15 20:37
各大航空陸續禁止使用飛行神器充氣腳墊。（記者張宏／攝影）

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

2026-07-18 21:18
好市多最適合華人高溫烹飪的食用油終於迎來降價。（記者王若然／攝影）

好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日

2026-07-20 22:43
在「人工智慧新浪潮」論壇中，律師韓正豫分享2026年美國人工智慧監管現況，以及企業應注意的法規發展。（記者子為/攝影）

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

2026-07-19 19:58
Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健／攝影）

140元品牌包 Costco只賣19.99元 限量上架

2026-07-16 02:19
朱慶文的雞舍因為母雞大量丟失，顯得空空。（記者啟鉻／攝影）

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

2026-07-16 20:38

超人氣

更多 >
屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺

屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺
雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境
世界盃一夕成名 漲粉最多的不意外是這2個男人

世界盃一夕成名 漲粉最多的不意外是這2個男人
好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事

好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事
在家煎牛排總是不夠香？主廚公開7大關鍵 新手也能一次成功

在家煎牛排總是不夠香？主廚公開7大關鍵 新手也能一次成功