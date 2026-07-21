升學講座聚焦，超越完美GPA：打造一份在競爭最激烈的申請季脫穎而出的申請策略

隨著美國大學申請競爭日益激烈，升學規劃機構Admission Masters將於8月8日下午1時舉辦免費Zoom線上升學講座，主題為「超越完美GPA：打造一份在競爭最激烈的申請季脫穎而出的申請」（Beyond the Perfect GPA: Building an Application That Stands Out in the Most Competitive Cycle Yet），邀請學生與家長深入了解最新的大學招生趨勢及申請策略。

講座採Zoom線上方式舉行，免費開放報名，適合準備申請大學的高中生及家長參加。講座時間8月8日（星期六）下午1時， Zoom線上講座報名連結：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_dKSvGDiDQRWAqWtxGWGtZw#/registration。

此次講座由Admission Masters執行長Jenny Wheatley主講。Wheatley曾任加州大學洛杉磯分校（UCLA）及約翰霍普金斯大學招生官，長期投入大學招生與升學輔導工作。她表示，近年來頂尖大學錄取競爭持續升溫，除了優異的學業成績外，學生如何透過申請資料展現個人特色、成長歷程與潛力，已成為招生審查的重要考量。

講座內容將涵蓋如何撰寫具說服力的申請文書、準備大學面試，以及整合課外活動與個人經歷，建立完整且具特色的申請形象。此外，也將分析SAT等標準化測驗在現行招生制度中的定位與最新發展，協助學生掌握申請方向。

Wheatley指出，大學申請系統雖然希望呈現學生多元背景，但制式化的申請格式往往難以完整反映學生獨特的人生經驗與特殊情況。因此，她將分享如何透過文書內容，有效呈現個人成長、韌性及與課內外活動之間的連結，使申請材料更具說服力與辨識度。

Admission Masters表示，該機構由具有大學招生及升學輔導經驗的專業團隊組成，協助學生及家長了解申請流程，提供文書規劃、面試準備及整體升學策略等諮詢服務，希望幫助學生在競爭激烈的申請環境中提升錄取機會。