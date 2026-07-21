亞凱迪亞市市長鄭博仁頒發市長表揚狀　表彰 Charles “Buck” Stapleton 上校逾半世紀公共服務

亞凱迪亞市議會於2026年7月21日晚間舉行例行市議會議，亞凱迪亞市長鄭博仁（Paul P. Cheng）代表市政府頒發市長表揚狀（Mayor's Certificate of Commendation）予加州州防衛隊（California State Guard）Charles "Buck" Stapleton 上校，以表彰其在軍事、執法、教育及公共安全領域超過半世紀的卓越服務與領導貢獻。

Stapleton 上校擁有超過50年的公共服務資歷。他曾在美國海軍服役，並參與越戰戰地任務，其後加入美國陸軍預備役，擔任經認證的軍事警察教官。在加州州防衛隊期間，他曾擔任陸軍訓練司令部指揮官，目前擔任第49軍事警察支援分隊指揮官，並預計於2026年8月9日自加州軍事部退役，完成超過36年的州級服務。目前，他擔任加州州防衛隊上校（Colonel, California State Guard），持續投入州政府支援及領導人才培育工作。

除軍旅生涯外，Stapleton 上校亦長期服務於執法及公共安全領域。他於1971年加入洛杉磯市警察局，之後曾擔任格蘭岱爾市後備警員，目前則擔任洛杉磯縣高級後備緩刑官。他亦共同創立警察職業培訓及準備計畫，協助建立青少年矯正與緩刑官訓練學院，並參與槍械、群眾控制及鑑識等專業課程的發展。

在教育領域，Stapleton 上校畢業於加州大學洛杉磯分校，並取得加州州立大學洛杉磯分校碩士學位。他曾在洛杉磯社區學院學區及加州州立大學洛杉磯分校任教，教授司法行政、商業、緊急管理及領導力等課程，並以系主任及申訴專員身分服務師生，退休後獲頒榮譽教授資格。

鄭博仁市長表示：「能夠代表亞凱迪亞市，親自向 Buck Stapleton 上校頒發市長表揚狀，是我的榮幸。他超過半世紀的服務生涯，跨越軍事、執法、教育與公共安全領域，充分展現責任、榮譽與服務社會的精神。」

鄭博仁市長也分享，身為加州州防衛隊的一員（California State Guard），此次親自表彰 Stapleton 上校，對他而言更具有特殊意義。他表示，Stapleton 上校不僅是一位傑出的領導者，更以畢生奉獻詮釋了「服務至上（Service Above Self）」的精神，值得所有公職人員及年輕世代學習。

鄭市長說：「真正的領導，不僅在於一個人曾擔任過哪些職位，更在於他培養了多少人才、幫助了多少人，並為社區留下什麼樣的影響。Stapleton 上校以實際行動為我們樹立了值得學習的榜樣。」

華裔美軍互援會會長（Chinese-American Military Support，CAMS） 、退役美國海軍上校 Arthur Fong 亦代表組織向 Stapleton 上校致賀。他表示：「Stapleton 上校是CAMS所有軍職會員的榜樣。他曾在不同軍種、執法及公共服務崗位上承擔多項責任，多年來更持續為聖蓋博谷地區的會員提供寶貴指導與支持。隨著他即將再次卸下制服，CAMS特別授予他資深榮譽會員身分。」

Arthur Fong 指出，CAMS由華裔美國人發起成立，核心使命之一即是倡導服務國家，並支持現役、後備、退役軍人及其家庭。Stapleton 上校多年來對會員的提攜與鼓勵，具體展現了該組織所重視的服務與互助精神。

前核桃市市長、退伍軍人林恩成也分享：「今年適逢美國建國250週年，對我而言也具有格外深刻的意義。50年前，正值美國建國200週年之際，我宣誓加入美國陸軍，擔任UH-1直升機醫護兵。能夠為這個象徵自由、機會與希望的國家服務，是我一生中最引以為傲的經歷之一。今天能夠與其他退伍軍人一同見證Stapleton上校獲得表揚，也讓這份服務國家的精神更加珍貴。」

鄭博仁(Paul P. Cheng)市長最後表示，亞凱迪亞市一直以來都十分重視對公共服務人員的肯定與感謝。「一個安全、繁榮的城市，來自無數默默奉獻的人。市府除了向現役及退役軍人、國民警衛隊、預備役、州防衛隊成員致敬，也感謝所有在執法、消防、急救及公共安全領域長期付出的英雄。正是因為有他們的奉獻，我們的社區才能更加安全、更具韌性。」

此次表彰活動由華裔美軍互援會（Chinese-American Military Support，CAMS）共同參與，現場亦有多位退伍軍人、公共服務人士及社區領袖到場見證。與會者共同向 Stapleton 上校長年服務國家、加州及社區的奉獻致敬。