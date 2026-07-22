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安吉ECM服務 陪長者就醫加強照護

洛杉磯訊
陪伴就醫。
陪伴就醫。

安吉加強照顧管理團隊（安吉ECM）高度重視ECM計畫的發展，並積極整合醫療、社工、營養等多領域資源，不斷優化服務流程，為洛杉磯華人社區提供更安全、便利、溫暖的健康服務。相信透過持續努力和專業團隊的支持，每個有需求的家庭都能獲得更全面的健康守護，真正實現「看病無憂，生活安心」。

加州健康保健部(Department of Health Care Services)推出的針對老年人、慢性病患者、高風險長者及有特殊健康需求人群的加強照顧管理計畫（Enhanced Care Management，簡稱ECM）。該計劃以多個專業團隊為依托，將醫生、護士、社工等資源整合，為需求人群量身訂做個人化照護方案，以提升老年人生活質量，減輕家庭照顧壓力。

加強照顧管理計畫的核心優勢在於全程陪同，提供「家，院，家」的專車接送服務（見圖），從家中護送患者前往醫院，並陪同完成整個就診流程，確保醫療過程不留空隙，最終安全送回家。這個模式有效解決了病患在就醫過程中面臨的語言障礙和交通問題，確保他們能安心獲得專業醫療服務。

此外，ECM團隊不僅有專屬照顧經理負責預約醫生、協調醫療資源，還提供健康監測、營養指導和心理支持，幫助他們保持身體和心理的雙重健康。同時，團隊也協助辦理醫療補助及各項福利申請，如居家照顧、送餐服務、房屋資源等，真正做到醫療與生活的全方位支援。

很多長者子女長期在外地工作，無法時刻照顧，又因語言障礙和對美國醫療福利體系的不熟悉，遲遲不敢就醫。安吉ECM團隊由專屬照顧者制定個人化照顧計畫。團隊不僅幫忙預約專業醫生，還會詳細溝通治療方案，手術細節等，也會安排社工全程陪同就診。如需手術，社工會陪同進入手術室，進行現場翻譯，確保能順利與醫師交流，安心接受手術。此外，還會幫助申請了IHSS居家照顧服務，確保術後恢復期間得到專業照顧。術後，ECM團隊繼續跟進康復情況，並安排社工陪同進行多次複查。

安吉ECM服務洛杉磯地區及河濱縣，洽詢電話626-669-6777，地址820 N. Diamond Bar Blvd, Diamond Bar.

ECM團隊專屬照顧經理負責接送看醫生。
ECM團隊專屬照顧經理負責接送看醫生。

精華 FAQ

  • 安吉ECM主要服務老年人、慢性病患者、高風險長者及有特殊健康需求的人群，並依個別狀況整合醫療、社工與營養資源，提供個人化照護方案。

  • ECM提供「家，院，家」專車接送與全程陪診，由照顧經理協調預約、翻譯與醫療流程，幫助長者克服語言障礙和交通不便，安心完成就醫。

  • 除了陪診與醫療協調，安吉ECM還提供健康監測、營養指導、心理支持，以及醫療補助、IHSS居家照顧、送餐和房屋資源等福利申請協助。

加州 洛杉磯 華人

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