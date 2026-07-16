大莊家賭場度假村 新增「星級會籍級別配對」加強計劃

以相同的娛樂消費獲得更高價值，這幾乎是每位前往賭場休閒娛樂賓客的希望。大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino ) 重新推出其會籍級別配對計劃，並新增更多南加州賭場參與配對行列。

大莊家表示，從2026年7月1日起至12月31日期間，任何新加入或現有的「大莊家」尊尚會員，均可自動配對至其他參與地區賭場所持有的相應會籍級別，該配對計劃 ( Tier Matching program ) 涵蓋有南加州 21 間賭場，凡其一已擁有特定會籍級別的賓客，亦可在「大莊家賭場度假村」獲得相同的會籍級別待遇。

與加入「大莊家」尊尚會員一樣，申請會籍級別配對手續簡單又快捷，費用全免。符合資格的賓客將可根據成功配對的會籍級別，獲得保證送出的 Pechanga Club Dollars 獎賞。金卡級別可獲 $30 Club Dollars獎賞，白金卡級別可獲 $40 Club Dollars獎賞，紅卡級別可獲 $50 Club Dollars獎賞，更有機會即時贏得高達 $25,000 Club Dollars獎賞。賓客只需攜帶由 21 間參與計劃的南加州賭場之一所發出的有效實體會員卡（詳情載於「大莊家」會籍級別配對網頁 pechanga.com/join/socal-tier-match），即可獲發一張已完成級別配對的新「大莊家」尊尚會員卡。配對會籍級別有效至2027年1月31日。

大莊家指出，參加者必須年滿21歲，登記成為「大莊家」尊尚會員為免費且手續簡單快速。賓客只需親臨「大莊家」尊尚會員服務台辦理登記，即可透過享玩最受歡迎的角子機及賭桌遊戲賺取各項尊享禮遇及獎賞。新登記會員更可獲得 $25 Club Dollars獎賞，並有機會於登記時贏取高達 $100 Club Dollars獎賞。

此外，「大莊家」尊尚會員到訪拉斯維加斯威尼斯人酒店（The Venetian Las Vegas）時，也可同樣享受多項尊貴禮遇及折扣優惠。大莊家表示，透過雙方賭場之間的獨家合作關係，Rewards會員可享酒店延遲退房、Spa水療及零售購物折扣等多項優惠。同樣的，拉斯維加斯威尼斯人賭場的會員加入「大莊家」尊尚會員獎賞計劃時，亦可享有會籍級別配對禮遇。詳情可瀏覽Pechanga.com/join。

如需瞭解更多會籍級別配對計劃詳情，可瀏覽 Pechanga.com 或pechanga.com/join，大莊家賭場度假村位45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 。