丸龜製麵羅蘭岡店8月7日開幕　首推限定「麻辣燙烏龍麵」

全球知名日式烏龍麵品牌丸龜製麵（Marugame Udon）宣布，南加州最新門市將於8月7日（星期五）正式進駐華人聚集的羅蘭岡（Rowland Heights），新店位於TAWA Marketplace購物中心、大華超市旁，成為品牌在美國的第23家分店，也是持續深耕加州市場的重要據點。 新店地址為1015 S. Nogales St. #124, Rowland Heights。開幕當日上午10時將舉行媒體記者會及剪綵儀式，11時正式對外營業。

為慶祝新店開幕，丸龜製麵也推出多項限時優惠，包括8月7日前100位顧客可獲贈免費烏龍麵禮品卡（供下次消費使用）；此外，自8月7日至9日還將舉辦Garapon日式轉盤抽獎活動，民眾有機會獲得各式精美獎品。

丸龜製麵以每日現場手工製作的讚岐（Sanuki）烏龍麵及現炸天婦羅聞名，店內採開放式廚房設計，顧客可近距離欣賞師傅從揉麵、切麵、煮麵到盛碗的完整製作過程，呈現日本職人精神，也讓用餐體驗更加生動。

Marugame Udon USA執行長Victor Hisao Misawa表示，非常高興能進駐TAWA Marketplace，將品牌特色帶給羅蘭岡社區。他表示，顧客一走進店內，就能看到、聽到並感受到每一碗烏龍麵都是現點現做，而這正是丸龜製麵最重要的品牌精神

值得一提的是，羅蘭岡新店將推出全美獨家限定新品「麻辣燙烏龍麵（Malatang Udon）」，以四川麻辣燙為靈感，融合日式烏龍麵，專為喜愛辛香辣味的饕客打造，僅限羅蘭岡門市販售。

除了限定新品外，新店也將供應品牌招牌餐點，包括釜揚烏龍麵（Kamaage Udon）、掛烏龍麵（Kake Udon），以及全天新鮮現炸、輪流出爐的各式天婦羅。顧客可依照喜好自由搭配各種配料，享受客製化的日式烏龍麵用餐體驗。

創立於日本的丸龜製麵，目前已在全球設有眾多據點，以手工現做烏龍麵、開放式廚房及高品質平價日式料理著稱，持續將正宗讚岐烏龍麵文化推廣至世界各地