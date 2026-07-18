暢小平婚姻介紹中心 7.25大型餐舞會、模仿秀

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當天精心佈置了羅曼蒂克的豪華Ballroom Room，內有大舞池，絢麗燈光秀，歡樂氣氛愉快自然。地點： Almansor Court地址：700 S. Almansor St., Alhambra, CA 91801。

Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心地址：245 E. Main St., #105 Alhambra, CA 91801，微信 ：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。