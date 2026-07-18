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暢小平婚姻介紹中心 7.25大型餐舞會、模仿秀

洛杉磯訊
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暢小平Cindy's Singles婚姻介紹中心，已成立40年，7月25日周六晚上7時在Almansor Court Ballroom，舉辦單身相親大型餐舞會及Michael Jackson模仿秀，將製造出溫馨娛樂效果，也能認識來自各地新朋友，前15名女士半價優惠40元。

擴大交友圈，想結識在南加州聖地牙哥及Las Vegas各地優質中美單身朋友，可參加用心經營的Cindy's Singles 暢小平中美單身婚姻介紹中心，用心、信譽好，獲得會員的認同，策劃此次Michael Jackson模仿秀，共度愉快時光，如單身朋友想一對一介紹，可聯繫Cindy 818-355-0318。

當天精心佈置了羅曼蒂克的豪華Ballroom Room，內有大舞池，絢麗燈光秀，歡樂氣氛愉快自然。地點： Almansor Court地址：700 S. Almansor St., Alhambra, CA 91801。

Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心地址：245 E. Main St., #105 Alhambra, CA 91801，微信：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。

精華 FAQ

  • 活動訂於7月25日周六晚上7時，在Almansor Court Ballroom舉行，地址為700 S. Almansor St., Alhambra, CA 91801，主打單身相親與娛樂互動。

  • 現場安排大型餐舞會、Michael Jackson模仿秀、浪漫豪華舞廳與燈光秀，讓單身朋友在輕鬆氣氛中認識來自各地的新朋友。

  • 可聯繫Cindy 818-355-0318詢問，也可前往暢小平Cindy's Singles婚姻介紹中心，地址為245 E. Main St., #105 Alhambra, CA 91801，另提供微信與網站資訊。

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