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阿罕布拉市7月25日(週六) 舉辦機油濾油器回收獎勵

洛杉磯訊
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洛杉磯縣公共建設部於7月25（星期六）上午10時至下午2時，在阿罕布拉市的O'Reilly Auto Parts汽車零件連鎖店，舉辦「機油濾油器回收有獎勵」免費活動。

洛杉磯縣公共建設部表示，一同參加可持續且有意義的「回收有回報」活動，凡是攜帶舊機油和舊濾油器前來回收，即可免費獲贈一個全新的濾油器及一個特別的回收工具包，其中包括有一條工作巾、一個機油漏斗和一個雙容量舊機油濾油器儲存容器，數量有限，送完即止，感謝大家為打造一個更綠意盎然及清潔的社區做出的貢獻。

「機油濾油器回收有獎勵」免費活動地點位於800 E. Valley Blvd., Alhambra, CA（與Almansor Street交界的購物中心內）。如希望參加當天舉辦的活動，大家都可以預先在家裡的車庫，把汽車機油及濾油器更換後，儲存好回收的舊機油及舊濾油器，在回收兌換日當天，凡是帶同一個使用過，需要回收的舊濾油器前來的居民，都可以免費獲贈一個全新的濾油器，現場亦設有舊機油回收服務。

濾油器是鋼製品，必須要妥善回收，隨意遺棄濾油器實屬不法行為，當舊機油被不法倒置在排水渠道，海水和食用水的水源均會受到污染，所以回收舊機油與濾油器，可再提煉成為可再利機油。有關詳情可掃描二維碼（見圖）。

精華 FAQ

  • 活動時間為7月25日星期六上午10時至下午2時，地點設在阿罕布拉市的O'Reilly Auto Parts汽車零件連鎖店內，方便民眾現場參加回收兌換。

  • 民眾攜帶舊機油和舊濾油器前往回收，可免費獲得1個全新的濾油器及1個特別回收工具包，內含工作巾、機油漏斗與雙容量儲存容器，數量有限。

  • 因為機油濾油器屬於鋼製品，必須妥善回收，若隨意丟棄或將舊機油倒入排水渠道，會污染海水與食用水源；回收後還可再提煉成可再利用機油。

洛杉磯

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