現代汽車 在世界盃首展Atlas機器人

現代汽車(Hyundai )在2026 FIFA世界十六強賽中，首度於比賽現場展示由Boston Dynamics研發的Atlas人型機器人，成為FIFA世界盃 史上首次將人型機器人融入正式賽事活動的品牌（見圖），也展現現代汽車集團在人工智慧與機器人科技領域的創新實力。

身為2026 FIFA世界盃官方合作夥伴，現代汽車於紐澤西體育場中場休息時安排Atlas登場，從球員通道步入球場，接連演出多位世界級足球明星的招牌進球慶祝動作，流暢自然的肢體表現成功點燃全場氣氛。

Atlas的精準動作來自三大核心技術，包括可學習並模仿人類動作的重新導向、透過大量模擬訓練的強化學習，以及協調全身動作的全身控制，使其能完成平衡、自然且富有表現力的動作。

現代汽車全球首席行銷官Sungwon Jee表示，此次展示是品牌「Next Starts Now」全球宣傳活動的重要一環，希望向全球傳遞「未來從現在開始」的理念，透過Atlas展現機器人不只是未來概念，而是能融入人們生活、協助人類進步的重要夥伴。

Boston Dynamics機器人行為動作部門總監Alberto Rodriguez指出，團隊長期從體操、舞蹈、跑酷及足球等人類運動中汲取靈感，不斷突破機器人的能力極限。此次與現代汽車及FIFA合作，不僅成功完成全球首見的人型機器人世界盃演出，也證明訓練Atlas完成娛樂性動作的技術，與未來工業及實際應用場景所需能力密切相關。

配合此次活動，現代汽車也與BBC StoryWorks合作推出紀錄片風格影片《The Training Ground》，完整記錄Atlas為世界盃演出進行的訓練與準備過程。現代汽車表示，世界盃舞台是集團迄今規模最大、最具代表性的機器人科技展示。