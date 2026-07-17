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全民保險 掃碼報名7/24.25長照、退休規劃講座

洛杉磯訊
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掃碼報名【全民保險】7月24日爾灣、7月25日羅蘭崗講座。
掃碼報名【全民保險】7月24日爾灣、7月25日羅蘭崗講座。

張女士的母親今年80歲了，幾年前因腿部退化，不小心在浴室摔倒後就不良於行，平時張女士還能跟兩位姊妹一起照顧母親，但隨著母親年紀漸長，狀態越來越嚴重。50多歲張女士，平時除了需要上班工作還要照顧家中兩名高中生，而張女士的姊姊為了照顧母親已選擇提前離職，但現在也接近60歲了，體力大不如前。

張女士面對照護、經濟、以及家庭的壓力，越來越力不從心，長期高壓下的張女士發現自己各項身體指標都開始亮紅燈，也害怕未來如果自己需要被照護，孩子有足夠的精力跟金錢嗎? 是否會需要孩子犧牲自己的人生來照顧自己？

據統計，65歲以上的老人，每三人就有兩人需要長期照護，平均長期照護時間約3到4年。很多人以為只要照顧3、4年，應該還負擔得起，忍耐一下就過去了，或是以為老人保險紅藍卡會幫忙支付照護費用，所以完全沒有規劃或準備，但實際上長期照護的時間遠超想像：阿茲海默（老人痴呆）病人，通常需要4到8年甚至高達20年的照護，而慢性病患者通常需要5到15年的照護，如果發生在年輕人需要長期照護，更是可能長達30到50年；而長期照護的費用可以從一年$8萬到$24萬不等，老人保險紅藍卡只會支付前100天部分醫療或復健費用。

「全民保險」特別邀請「長期照護專家」Stephen Loi以及「資深退休規劃師」現場分享當家人需要長期照護時，可以怎麼做？高昂的長期護理費用，該如何準備？

線上報名：https://dub.sh/202607LTC；電話報名：626-873-1618

地點：7月24日週五（爾灣分公司）10:00 AM：980 Roosevelt #200A, Irvine, CA 92620、7月25日週六（羅蘭崗總公司）10:00 AM：17506 Colima Rd., #201, Rowland Heights, CA 91748

羅蘭崗電話626-363-2228；爾灣電話949-943-1789。網址：www.anyinsurances.com

精華 FAQ

  • 因為她一方面要上班、扶養兩名高中生，另一方面還要照顧年邁且行動不便的母親，家中姊姊也因照護提前離職，讓她承受照護、經濟與身心多重壓力。

  • 文章指出，65歲以上老人約每3人就有2人可能需要長照，平均約3到4年，但失智、慢性病或年輕人失能時，照護可能長達數年甚至30到50年，費用每年約8萬到24萬。

  • 講座將於7月24日10:00 AM在爾灣分公司、7月25日10:00 AM在羅蘭崗總公司舉行，主題聚焦長期照護與退休規劃，並邀請長照專家Stephen Loi與退休規劃師分享應對方式。

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