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佛光西來學校 課輔、周六中文班招生

洛杉磯訊
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佛光西來學校開設的課後輔導班(After School)、週六中文班(Saturday Chinese Class)，目前熱烈招生中（見圖）。

「課後輔導班」將於8月5日開學，主要服務哈崗及周邊社區K至6th Grade學童。課程安排於學生放學後進行，週一至週五下午3點至6點，課程包含作業輔導、中文學習及多元才藝活動，如手工藝、羽毛球等，協助學生完成課業之餘，也培養興趣與良好生活習慣，提供家長安心、優質的課後照顧環境。

「週六中文班」將於8月15日開學，設有上午班9點至12點及下午班2點至5點，方便家長彈性安排。課程採小班制教學（圖右下），依學生能力分級，自零基礎注音班、漢語拼音班，到第八冊及AP中文先修班，規劃完整、循序漸進，兼顧聽、說、讀、寫能力的培養，並融入中華文化、品格教育及節慶教學，讓學生在自然且愉快的學習環境中穩健提升中文能力。

該校依不同年齡與學習亦不定期開設茶禪、書法、敦煌舞、籃球、機器人等多元特色課程，讓學生在學習知識的同時，也能培養專注力、美感素養、團隊合作精神及科技應用能力。

為深化文化教育，學校每年固定舉辦中秋節、端午節、農曆新年（圖左下）、臘八節（圖左上）、浴佛節等中華傳統及佛教節慶活動，讓學生從生活中學習中華文化，建立文化認同，並培養尊重多元文化的國際視野。

此外，為鼓勵學生精進華語文能力，二冊以上學生經導師推薦後，有機會接受校內培訓，代表學校參加南加州中文學校聯合會舉辦的秋季及春季學術比賽。此外，二冊以上學生亦由學校全額補助參加兒童華語文能力測驗(CCCC)及華語文能力測驗(TOCFL)。

校址：3130 Colima Road, Hacienda Heights, CA 91745，電話：(626) 956-5010，網站：blhls.org。

精華 FAQ

  • 目前熱烈招生的是課後輔導班與週六中文班。前者主打放學後照顧與課業輔導，後者則以分級中文教學為主，兩者都兼顧語文學習與多元發展。

  • 課後輔導班將於8月5日開學，服務哈崗及周邊社區K至6年級學童。上課時間為週一至週五下午3點至6點，內容包含作業輔導、中文學習與才藝活動。

  • 週六中文班8月15日開課，分上午與下午班，依能力小班教學；另有茶禪、書法、敦煌舞、機器人等課程，加上節慶活動與測驗補助，全面提升語文、文化與能力。

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