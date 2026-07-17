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華埠服務中心 7/18健康博覽會免費健檢

洛杉磯訊
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華埠服務中心社於18日（週六）上午9時至中午12時，在阿罕布拉市CSC Health Center舉辦「社區健康博覽會」活動，免費提供多項健康篩檢、健康諮詢及開學用品發放，歡迎社區民眾踴躍參加。

適逢暑假及開學季到來，華埠服務中心(Chinatown Service Center，CSC)希望透過「社區健康博覽會」(Community Wellness Fair)，鼓勵家長利用暑假安排孩子完成健康檢查，善用社區醫療資源，為新學年做好健康準備。

華埠服務中心表示，健康是家庭幸福的重要基礎，預防保健更應從日常做起。華埠服務中心長期致力於提供優質且便利的醫療服務，希望透過此次健康博覽會，結合醫療專業與社區資源，讓更多民眾了解自身健康狀況，建立定期健康檢查的習慣，並以健康的身心迎接新學年。

活動當天預計設置近20個健康服務及社區資源攤位，由CSC Health醫療團隊提供口腔、視力、腎臟及肝臟、B型及C型肝炎等免費健康篩檢項目，並安排營養師及針灸師現場提供專業健康諮詢，協助民眾掌握健康資訊，提升健康管理意識。

此外，ACE藥局、加聯泰平醫療網、美國心臟協會、安進、加州肝臟研究中心、吉立德科學及玫瑰崗紀念公園等醫療機構與企業也將設攤參與，提供健康資訊及社區服務，共同推廣預防醫學與健康生活理念，主辦單位也將準備開學文具用品贈送學童，數量有限，送完為止。

「社區健康博覽會」免費開放民眾參加，活動地點為CSC Health Center，地址在726 E. Main Street, Suite B, Alhambra, CA 91801，有關更多活動資訊，可電213-808-1792華埠服務中心查詢。

精華 FAQ

  • 活動定於7/18週六上午9時至中午12時，在阿罕布拉市CSC Health Center舉行，地址是726 E. Main Street, Suite B, Alhambra, CA 91801，免費開放民眾參加。

  • 現場由CSC Health醫療團隊提供口腔、視力、腎臟及肝臟、B型與C型肝炎等篩檢，並安排營養師、針灸師提供專業諮詢，協助民眾掌握自身健康狀況。

  • 博覽會預計設近20個攤位，邀請多個醫療機構與企業參與，提供健康資訊與社區服務，並準備開學文具贈送學童，數量有限，送完為止。

加州 華埠 華埠服務中心

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