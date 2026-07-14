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《四渡》北美首映座無虛席 多元觀眾熱議長征長徵故事與電影表達

洛杉磯
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中國革命歷史近代史題材電影《四渡》，正式登陸北美院缐綫，洛杉磯首映式於7月12日在華人聚居城市蒙特利公園AMC舉行，座無虛席。影片放映結束後，不少觀眾自發留在影院大廳接受採訪，圍繞著影片的歷史背景、戰爭場面、角色塑造和電影製作展開交流。

《四渡》以中國紅軍長征期間四渡赤水戰役為背景，由劉偉強監製，徐展雄執導，劉偉強監製，劉燁、王雷、於適、王志飛等人主演。本片全程在貴州赤水河流域實景拍攝，透過戰爭敘事再現紅軍在複雜戰場環境中的戰略轉移與艱難行軍。

電影開場片段
電影開場片段

觀影後采訪到了Michael Anthony shifflett，作家、音樂家、電影人；Freya作家、演員、模特兒、導演；Marica 模特兒、演員；Chris 演員、導演、製片人；網紅Cindy Chen，中國海派畫家程小玲等表示，《四渡》能夠在北美院線上映，為海外觀眾了解中國革命歷史近代史提供了新的窗口。影片透過人物與戰場調度，展現了戰爭環境下人物的感染力。

電影開場片段
電影開場片段

希望未來能有更多中國革命歷史題材影片走進海外院線，透過電影這個跨文化媒介，讓更多國際觀眾了解中國歷史、文化以及不同歷史時期的人物故事，進一步促進中外文化交流。

作家、音樂家、電影人 Michael Anthony 接受采訪。
作家、音樂家、電影人 Michael Anthony 接受采訪。

不少在美留學生表示，雖然從小聽過四渡赤水的故事，但了解並不深入，這次透過電影才更直觀地認識這段歷史。一位來自中國的留學生說，這部電影展現了戰爭場面的緊張激烈及長征精神。另一位留學生表示，他與幾位美國及日本同學共同觀影，電影結束後，同學們主動詢問影片所講述的歷史背景，讓他們感受到中國歷史文化正在吸引更多外國觀眾。

中國海派畫家程小玲接受采訪
中國海派畫家程小玲接受采訪

在美華人觀眾則更談到影片帶來的精神共鳴。一位觀眾認為，電影展現出的堅持、團結和面對困境時的勇氣令人印象深刻，與海外奮鬥者面對挑戰的經歷形成了某種情感聯繫。還有家長帶著在美國出生的孩子觀影，希望藉助影片幫助下一代了解中國近代史。

現場也有不少美國觀眾觀賞影片，對場面及音效的震撼，人物對話，軍事戰役過程的呈現層次清晰，戰略調度部分令人印象深刻，與自己熟悉的西方戰爭電影形成了不同的敘事風格。還有首次接觸這段歷史的觀眾表示，電影激發了進一步查閱四渡赤水戰役和中國長征歷史資料的興趣。

該片的製作水準也獲得觀眾認可，多位受訪者提到，實景拍攝展現出貴州壯麗的自然景觀，攝影、音效和戰爭場面的整體呈現具有較強的視覺衝擊力，人物刻畫也更加注重普通人在戰爭中的情感變化，使影片兼具歷史厚重感與人文關懷。

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