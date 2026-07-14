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為摯愛預留長眠之所　Monrovia骨灰安置位合法轉讓

洛杉磯
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位於加州蒙羅維亞（Monrovia）的 Turner & Stevens Live Oak Memorial Mortuary & Park，近日有兩個狀況極佳、未曾使用的骨灰安置位（Cremation Niche）提供私人合法轉讓，位置位於園區內的 Columbarium of Eternity（永恆骨灰堂），因座落於視線高度，祭拜便利，對有提前規畫身後事或家族安置需求的民眾而言，是相當難得的機會。

此次釋出的安置位共兩個，包括一個單人位（F排73號）及一個雙人位（E排75號），皆為從未使用的安置空間。依墓園目前零售價格，單人位售價為9,200美元，雙人位為13,500美元；目前轉讓價格分別為單人位6,440美元、雙人位9,450美元，且皆已包含墓園轉讓費用，由賣方負擔，價格較墓園原價更具吸引力。

賣方表示，所有交易程序將透過 Turner & Stevens Live Oak Memorial Park 行政辦公室辦理，包括產權確認、法律文件及所有權轉讓等流程，確保交易安全、合法且透明，讓買賣雙方都能安心完成交接。

有意了解安置位詳細位置、照片或安排辦理轉讓的民眾，可聯繫 Kalvin (626) 817-3163。

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