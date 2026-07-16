加州新法上路 鄭博仁律師提醒雇主5步合規清單

2026年7月，加州 迎來一批影響廣泛的新法律，從勞工權益到消費者保護，從教育政策到科技監管，多項重要法規將正式生效。對於在加州經營的企業主而言，這不僅是合規更新的關鍵節點，更是在當前法律環境下規避重大法律風險的重要時機。身為前檢察官、司法調解員，現任資深審判出庭律師鄭博仁(Paul P. Cheng)，將在以下內容中梳理本次法律變革的核心內容，供民眾參考。

自7月1日起，加州多個城市及縣將上調最低工資標準，部分行業的專用工資標準亦將同步更新。然而，當前雇主面臨的挑戰不僅在於支付正確數額的工資，更在於建立可追溯的合規記錄。依據2024年生效的《私人檢察長法案》(PAGA)改革條款，雇主若能在收到PAGA通知前已採取「合理步驟」確保合規，則可將罰金上限定於15%；若在收到通知後60天內採取行動，罰金上限為30%。

行業特定工資調整；1)酒店與機場服務業：洛杉磯市、聖莫尼卡及格倫代爾(Glendale)的酒店工人時薪將調至$25.00；長灘(Long Beach)調至$26.50；西好萊塢調至$20.87。聖地亞哥市則根據《酒店業最低工資條例》，自2026年7月1日起，對符合條件的酒店和遊樂園員工設定$19.00/小時的最低工資，對活動中心員工設定$21.06/小時，並逐步上調至2030年達到$25/小時。

2)醫療保健行業：依據SB 525法案，醫療行業最低工資迎來新一輪階梯式上調：

大型醫院及綜合醫療系統（10,000名以上全職員工）、透析診所及大型縣運營機構：$25.00/小時（此前為$24.00/小時）；中型縣運營機構、非醫院附屬專業護理機構、及其他未分類醫療機構：$23.00/小時；間歇性診所、社區診所、鄉村診所及部分緊急護理中心：$22.00/小時（此前為$21.00/小時）；小型縣（人口不足25萬）運營機構：$19.28/小時（此前為$18.63/小時）；安全網醫院（含鄉村獨立醫院及高政府醫保佔比醫院）：$18.63/小時（在2025年7月$18/小時基礎上增長3.5%）

3)快餐行業：全州範圍內的全國性快餐連鎖店最低工資維持$20.00/小時不變，快餐委員會保留調整該費率的權力。

雇主五步合規清單；確認管轄區域：基於員工實際工作地點（含遠程辦公地點）核實適用的工資法令。更新文件與公示： 同步更新《勞動法》2810.5條所要求的員工通知、工資單格式及工作場所的法定海報。審計多轄區工作： 針對在多個城市間流動工作的員工，確保薪資系統能夠按最高標準計算薪酬。復核行業特定費率：對照上述酒店、醫療等行業標準，確認是否存在適用情況。書面溝通與留痕：將工資調整事宜提前書面告知員工，並將所有合規決策、審計記錄等建檔留存，以構建「合理步驟」抗辯基礎。

其他雇主相關法律更新：食品過敏原強制披露（SB 68 / ADDE法案）

加州將成為全美首個強制要求大型連鎖餐廳披露常見過敏原信息的州。自2026年7月1日起，凡全美擁有20家或以上門店的餐廳集團、連鎖品牌或共享廚房，須在實體菜單或通過二維碼等電子方式，明確標注含有牛奶、雞蛋、花生、堅果、小麥、大豆、魚類、貝類和芝麻等九大類過敏原的菜品。該法案不適用於小型「夫妻店」式經營。

食品標籤標準化(AB 660)：該法案旨在減少食品浪費與消費者混淆，禁止使用消費者可直視的「Sell-by」（銷售截止日期）標籤，轉而要求使用「Best if Used By」（最佳食用期限）表示品質提示，使用「Use By」（使用期限）表示安全硬性截止日期。嬰兒配方奶粉和雞蛋獲得豁免。

教育領域：校園秩序與青少年保護；AB 3216（無手機校園法案）: 要求所有學區及特許學校在7月1日前制定政策，限制或禁止學生在校期間使用智能手機，旨在減少課堂分心並保護學生心理健康。

*本文僅供一般法律資訊參考，不構成具體法律意見。每位客戶之情況不同，建議尋求正式法律諮詢。

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