現代汽車三款車型2026年新車質量調查榮獲級距榜首

J.D. Power 公布2026年新車質量調查，北美現代汽車旗下三款車型(Venue、Sonata、Santa Cruz)均在其級距中榮獲榜首的殊榮。此排名是根據每一百輛車累計的問題數量得出。現代Santa Cruz連續第三年在中型皮卡車類別中獲得最高評級。這些優異成績再次證明現代汽車在各種車型類別中提供高品質新車的能力。

J.D. Power副總裁David Sargent以及全球汽車業務副總裁Robert Mansfield將J.D. Power 2026美國新車質量調查獎盃頒發給北美現代汽車首席客戶官Barry Ratzlaff、品質服務工程部門總監Nathan Edmonds，以及產品規劃部門總監Ricky Lao。

北美現代汽車首席客戶官Barry Ratzlaff表示，現代汽車在J.D. Power 2026年美國新車質量調查中的優異成績反映出該公司全系列車型一貫的卓越表現，並強化致力於為客戶提供從一開始就值得信賴的高品質車輛的理念。三款車型在各自的類別中名列前茅是一項意義非凡的成就，也是團隊精誠合作的直接成果。這份榮譽屬於從研發到交車的每個環節中都追求卓越的所有團隊。從Santa Cruz連續第三年榮獲級距榜首，到Sonata和Venue勇奪其類別第一，這些成績充分展現了現代汽車每天為客戶提供的品質保證和可靠性。

J.D. Power團隊將2026美國新車質量調查獎盃頒發給北美現代汽車的品質與產品規劃團隊

2026現代Santa Cruz–中型皮卡車級距冠軍

2026現代Santa Cruz憑藉其休旅車般的舒適性、皮卡車的多功能性，以及先進的科技，持續重新定義中型皮卡車市場。2026現代Santa Cruz專為日常實用設計，提供精緻的動態駕駛體驗、直觀的資訊娛樂功能，以及靈活的乘坐載物空間。Santa Cruz的連續三年榜首殊榮充分體現出其優異的實際性能、精良的做工，以及極高的客戶滿意度。

現代Venue休旅車

2026現代Venue在小型休旅車級距中提供了實用的多功能性、巧妙的空間佈局，以及便利的科技配置。專為都會生活方式打造，Venue完美結合緊湊高效的車身、直觀的功能，以及卓越的性價比。Venue的榜首評級進一步印證了現代汽車在入門級休旅車中提供高品質產品的實力。

2026現代Sonata–中型房車級距領導者

2026現代Sonata融合了現代設計、先進安全科技，以及高效動力系統。憑藉直觀的操控、改進的連結性，以及以駕駛人為重的內部設計，Sonata提供更流暢的用車體驗。其在新車質量研究中的優異成績彰顯出現代汽車在中型房車領域中持續致力於提供舒適性、實用性，以及高品質車輛的承諾。

2026現代Elantra–小型轎車級距排名第二

2026現代Elantra在J.D. Power 2026年美國新車質量研究的小型轎車類別中獲得第二名。Elantra兼具高效能、先進科技，與精良設計，進一步強化現代汽車提供的良好新車品質。

2026現代Kona–小型休旅車級距排名第二

2026現代Kona在J.D.Power 2026年美國新車質量研究中的小型休旅車類別中獲得第二名。Kona兼具先進的安全與連結功能、操控性，以及日常實用性，在新車品質和客戶滿意度上表現出色。

J.D. Power是汽車行業關鍵數據與情報領域的公認領導者，新車質量是藉由車主擁有新車後九十天內每一百輛車所經歷的問題數量來衡量，分數越低表示品質越高。J.D. Power 2026年的調查是根據78,514名購買和租賃2026年款新車車主的回復所得出。

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北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州的北美總部、位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠、位於喬治亞州的現代汽車集團Metaplant工廠、多個尖端科技研發設施，以及超過855家獨立經銷商。這些業務隸屬於現代汽車集團，該集團計畫在2025年至2028年間在美國投資260億美元。可至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。