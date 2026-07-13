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現代汽車首度於世界盃展示Atlas機器人登上國際體壇新里程碑

洛杉磯
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現代汽車（Hyundai）在2026 FIFA世界十六強賽中，首度於比賽現場展示由Boston Dynamics研發的Atlas人型機器人，成為FIFA世界盃史上首次將人型機器人融入正式賽事活動的品牌，也展現現代汽車集團在人工智慧與機器人科技領域的創新實力。

身為2026 FIFA世界盃官方合作夥伴，現代汽車於紐澤西體育場中場休息時安排Atlas登場，從球員通道步入球場，接連演出多位世界級足球明星的招牌進球慶祝動作，包括Harry Kane、Erling Haaland、Matheus Cunha及孫興慜等人的經典姿勢，流暢自然的肢體表現成功點燃全場氣氛。表演結束後，Atlas更將比賽用球精準交給裁判，象徵下半場正式開始，向全球觀眾展現人型機器人在真實場域中的協調與互動能力。

Atlas的精準動作來自三大核心技術，包括可學習並模仿人類動作的重新導向（Retargeting）、透過大量模擬訓練的強化學習（Reinforcement Learning），以及協調全身動作的全身控制（Whole-body Control），使其能完成平衡、自然且富有表現力的動作。

現代汽車全球首席行銷官Sungwon Jee表示，此次展示是品牌「Next Starts Now」全球宣傳活動的重要一環，希望向全球傳遞「未來從現在開始」的理念，透過Atlas展現機器人不只是未來概念，而是能融入人們生活、協助人類進步的重要夥伴。

Boston Dynamics機器人行為動作部門總監Alberto Rodriguez指出，團隊長期從體操、舞蹈、跑酷及足球等人類運動中汲取靈感，不斷突破機器人的能力極限。此次與現代汽車及FIFA合作，不僅成功完成全球首見的人型機器人世界盃演出，也證明訓練Atlas完成娛樂性動作的技術，與未來工業及實際應用場景所需能力密切相關。

配合此次活動，現代汽車也與BBC StoryWorks合作推出紀錄片風格影片《The Training Ground》，完整記錄Atlas為世界盃演出進行的訓練與準備過程，讓全球觀眾一窺先進機器人技術背後的研發成果。

現代汽車表示，世界盃舞台是集團迄今規模最大、最具代表性的機器人科技展示。未來將持續投入機器人、自動駕駛及人工智慧等技術發展，透過科技與人性結合，打造更智慧、更便利的生活體驗，持續實踐「Progress for Humanity（為人類進步）」的品牌願景。

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