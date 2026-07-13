佛光西來學校 8/5 課後輔導班 8/15 中文班 招生中

孩子們上中文課程

佛光西來學校（Buddha's Light Hsi Lai School）秉持佛光山「以文化弘揚佛法、以教育培養人才」的宗旨，並融合開山祖師星雲大師倡導的「三好（做好事、說好話、存好心）」、「四給（給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便）」精神，致力打造兼具品德教育、中華文化與國際視野的優質學習環境，培養具備良好品格、自信表達與跨文化能力的新世代人才。

茶禪體驗課程

學校開設的課後輔導班（After School）、週六中文班（Saturday Chinese Class），目前熱烈招生中。學校依不同年齡與學習需求規劃完整課程，除中文課程外，亦結合英語、數學、文化藝術及生活教育，並不定期開設茶禪、書法、敦煌舞、籃球、機器人等多元特色課程，讓學生在學習知識的同時，也能培養專注力、美感素養、團隊合作精神及科技應用能力，達到德、智、體、群、美五育均衡發展。

在西來寺舉辦新春慶祝活動

為深化文化教育，學校每年固定舉辦中秋節、端午節、農曆新年、臘八節 、浴佛節等中華傳統及佛教節慶活動，透過節慶故事、手作體驗、民俗遊戲及文化展演，讓學生從生活中學習中華文化，建立文化認同，並培養尊重多元文化的國際視野。學校亦經常安排寺院參訪、戶外教學及社區服務等活動，引導學生將課堂所學與生活結合，在實踐中學習感恩、合作與關懷，落實品格教育。

課輔學生課前靜坐

「課後輔導班」將於8月5日開學，主要服務哈崗及周邊社區K至6th Grade學童。課程安排於學生放學後進行，週一至週五下午3點至6點，課程包含作業輔導、中文學習及多元才藝活動，如手工藝、羽毛球等，協助學生完成課業之餘，也培養興趣與良好生活習慣，提供家長安心、優質的課後照顧環境。

學生手拿臘八粥慶祝臘八節

「週六中文班」將於8月15日開學，設有上午班9點至12點及下午班2點至5點，方便家長彈性安排。課程採小班制教學 ，依學生能力分級，自零基礎注音班、漢語拼音班，到第八冊及AP中文先修班，規劃完整、循序漸進，兼顧聽、說、讀、寫能力的培養，並融入中華文化、品格教育及節慶教學，讓學生在自然且愉快的學習環境中穩健提升中文能力。

學生代表參加南加州中文學校聯合會學術比賽

此外，為鼓勵學生精進華語文能力，二冊以上學生經導師推薦後，有機會接受校內培訓，代表學校參加南加州中文學校聯合會（Southern California Council of Chinese Schools, SCCCS）舉辦的秋季及春季學術比賽，在硬筆書法、毛筆書法、演講、詩詞朗誦及說故事等競賽中，累積學習成果與舞台經驗。此外，二冊以上學生亦由學校全額補助參加兒童華語文能力測驗（CCCC）及華語文能力測驗（TOCFL），透過國際認可的測驗檢視學習成效，建立紮實的華語能力，為未來升學及多元發展奠定良好基礎。

佛光西來學校校園環境安全舒適，設有13間教室及符合國際賽事標準的室內籃球場，提供學生優質的學習與活動空間。多年來深獲社區家長肯定，不少學生自幼就讀至中學，持續精進中文能力並培養良好品格。許多校友更於高中、大學期間加入學校「菩提學子」青年培育計畫，利用課餘時間返校擔任義工，陪伴學弟妹學習、協助校園活動及社區服務，將三好四給精神化為實際行動，形成薪火相傳的良善循環。

新學年度招生現正熱烈進行，佛光西來學校歡迎家長預約參觀校園，深入了解課程規劃與教學特色，陪伴孩子在充滿關懷、品德與文化底蘊的學習環境中快樂成長。校址：3130 Colima Road, Hacienda Heights, CA 91745，電話：626-956-5010，網站：blhls.org。