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日本國家級JHFA認證 海之滴褐藻糖膠限時優惠

洛杉磯訊
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夏日感恩優惠,守護升級，限時回饋
夏日感恩優惠,守護升級，限時回饋

2026年，引領業界的「海之滴褐藻糖膠(Mix AG)」膠囊型與液體型，再次成功通過JHFA四年一次的全面重新評審，第三度蟬聯JHFA認證。這代表在過去近十年的光陰裡，海之滴始終維持著一致、穩定且高規格的品質。

走進保健食品店或在網路搜尋「日本製造褐藻糖膠」，琳瑯滿目的品牌常令人眼花繚亂。然而，真正值得消費者關心的不是「它是不是日本製造」，而是「它有沒有通過日本最高標準的JHFA認證」。原因很簡單：JHFA並不是花錢就能買到的商業標章，而是日本健康食品領域公認最嚴格、最具公信力的國家級官方品質認證。

JHFA究竟嚴格在哪裡？日本厚生省批准成立的日本保健食品協會規定日本企業在獲准使用「認證健康食品(JHFA)」標誌之前，標籤內容還要經過由醫學和營養專家組成的「認證健康食品認證審查委員會」的審核。「JHFA標誌」可視為保健品安全可靠的標誌。

(公益財團法人)日本健康・營養食品協會JHFA認證
(公益財團法人)日本健康・營養食品協會JHFA認證

第一關：成分與科學實證，缺一不可；JHFA對褐藻糖膠產品有著明確且高標準的規範。產品必須以天然的高分子褐藻糖膠為核心成分，其中「分子量10,000以上」的高分子褐藻糖膠必須佔總量的70%以上。此外，廠商還需提出完整的科學研究與實際使用數據資料。 在原料來源上，JHFA也有嚴格限制，僅接受來自沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉及籠目昆布等符合特定標準的高品質海藻。

第二關：驗產品更驗工廠，拒絕外銷山寨版；JHFA的審查不僅深入產品本身，更延伸至整個生產流程。從原料的源頭追溯、生產加工、填充到最終包裝，每一道工序都必須符合高規格的品質管理制度。更關鍵的是，產品必須在JHFA認可的日本在地工廠生產，並且「真正於日本市場合法販售」。這項規定直接淘汰了許多僅供出口、在日本本地根本買不到的所謂「日本海淘品牌」。

第三關：非一勞永逸，必須持續接受考驗；取得JHFA認證並非終身有效。通過認證後，企業每年都必須接受定期的品質追蹤與年度審查；而每隔四年，更需要重新提交所有資料，接受等同於初審的完整重新評鑑。

海之滴一路走來，於2018年首次取得JHFA認證，2022年第二度通過四年重新評審，再到今年2026年第三度成功蟬聯。

日本營養食品協會認定 JHFA是對健康食品的產品品質進行審查，合格後方可貼上的認...
日本營養食品協會認定 JHFA是對健康食品的產品品質進行審查，合格後方可貼上的認定標章。

為感謝廣大愛用者長年以來對海之滴的信任，並慶祝海之滴在2026年再度蟬聯日本國家級JHFA大獎認證，特別推出「夏日感恩祭限時特惠活動」。

炎炎的盛夏正是支持免疫力、補充身體防護儲備的黃金時機。即日起，凡訂購海之滴混合AG膠囊型、液體型，或是2025年首次獲得JHFA認證的新開發珍稀「限量版(Limited Edition)」，即可享有超值感恩折扣與買贈豪禮。

客服團隊諮詢電話，國語1-888-482-5888，粵語1-888-853-6888，官網：www.kfucoidan.com，諮詢時間：週一至週五9AM–6PM，掃描二維碼（QR CODE，小圖） 獲得褐藻醣膠免費試用。

精華 FAQ

  • 因為它在2026年第三度通過JHFA四年一次的全面重新評審，代表近10年來持續維持一致、穩定且高規格的品質，且認證並非花錢即可取得。

  • JHFA要求產品具備高分子褐藻糖膠核心成分、足夠科學實證與使用數據，並限制原料來源，同時連製造流程、包裝與日本在地合法販售都要符合規範。

  • 品牌推出「夏日感恩祭限時特惠活動」，購買膠囊型、液體型或2025年新獲認證的限量版可享折扣與買贈；客服電話為1-888-482-5888與1-888-853-6888。

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