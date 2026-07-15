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璟原藝術 7月29日至31日洛杉磯徵集中國名家字畫

洛杉磯訊
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張大千 于右任 山水圖 對聯。
張大千 于右任 山水圖 對聯。

中國璟原藝術是一家專業從事中國字畫投資與收藏的藝術品公司，總部位於浙江省杭州市。公司以強大資金實力及資深專家鑑定團隊為後盾，長期在美國、加拿大、澳大利亞、巴西、日本、台灣、東南亞等國家與地區進行中國名家字畫的鑑定收購活動。在各國與地區均設有辦事機構和聯絡人。從2008年至今，已在世界各地成功舉辦近百次收購會。公司本著「信用第一」的態度，長期以來得到世界各地收藏者的認可與好評。2026年7月浙江璟原將第三十二次赴北美洛杉磯進行中國字畫收購，作品形式如立軸、手卷、冊頁、鏡框、鏡片、畫心、成扇、扇片等皆可。

徵集日期7月29日至31日，時間上午9:30至下午4:30，地點：San Gabriel Hilton Hotel, Santa Barbara Room；地址225 West Valley Blvd. San Gabriel, CA 91776。本次仍由公司副總經理周佳先生以及書畫部主管陳立界先生帶隊，為確保藏家放心，一律當場交易。藏家可事先將多個角度的藏品照片，發至北美徵集郵箱[email protected]，或聯絡北美辦事處代表王玥小姐1-626-773-6336。待專家初步審定圖片後預約見面，詳情登陸網站：www.jingyuanzj.com.

中國璟原藝術可免費鑑定及估價，並提供如何長期保存的建議，可省去中間人或公司的佣金。浙江璟原藝術以誠信，讓主客之間的交易放心而簡單。收購範圍：古代字畫（唐宋原明清）如：趙孟俯、錢選、吳鎮、倪瓚、沈周、周臣、唐寅、文徵明、文嘉、文伯仁、仇英、徐渭、祝允明、王寵、陸治、陳淳、錢谷、董其昌、陳繼儒、丁雲鵬、吳彬、陳洪綬、藍瑛、黃道周、石濤、王鐸、傅山、張瑞圖、倪元璐、八大山人、王時敏、王鑒、王翬、王原祁、吳歷、惲壽平、楊晉、金農、鄭板橋、康熙帝、雍正帝、乾隆帝、董浩、董邦達、蔣廷錫、鄒一桂、錢維城、張宗蒼、石濤、鄧石如、王文治、伊秉綬、劉墉、何紹基、趙之謙、陳鴻壽、李鴻章、曾國藩、左宗棠、林則徐、翁同龢、陸潤庠等。

近現代字畫（晚清至民國）如：任伯年、吳昌碩、徐悲鴻、齊白石、張大千、李可染、黃賓虹、傅抱石、于右任、溥儒、黃君璧、陸儼少、潘天壽、吳湖帆、馮超然、吳待秋、謝稚柳、陳佩秋、程十發、關山月、黎雄才、趙少昂、林風眠、關良、賴少其、楊善深、孫文、黃興、徐世昌、袁克文、黃炎培、柳亞子、沈曾植、弘一、章太炎、嚴復、胡適、郁達夫、康有為、梁啟超、蔡元培、鄭孝胥、沈從文、張伯駒、馬一浮、啟功、趙樸初、沈尹默、郭沫若、林散之、李苦禪、王雪濤、陳其寬、王己千、黃冑、錢松岩、吳冠中等。

精華 FAQ

  • 徵集日期為7月29日至31日，每天上午9:30至下午4:30，地點在San Gabriel Hilton Hotel的Santa Barbara Room，地址為225 West Valley Blvd., San Gabriel, CA 91776。

  • 藏家可先將多角度藏品照片寄至北美徵集郵箱[email protected]，或聯絡北美辦事處代表王玥小姐1-626-773-6336；專家初審後再安排見面。

  • 收購範圍包含唐宋至明清古代字畫，以及晚清至民國近現代名家作品，形式則涵蓋立軸、手卷、冊頁、鏡框、鏡片、畫心、成扇與扇片等多種樣式。

洛杉磯 加拿大 巴西

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