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阿凱迪亞黃金地段珍稀訂製豪邸 近萬呎主宅＋獨立客居 半畝大地 × 頂尖學區

洛杉磯
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位阿凱迪亞最受青睞的高級住宅區，以恢宏建築尺度、精湛工藝與典雅設計，打造出兼具品味與生活機能的豪邸。

占地約 26,194平方呎（約0.6英畝），主宅約 9,800平方呎，另設約 805平方呎獨立客房，總建坪超過 10,600平方呎，共6房9衞浴，2015年落成，是近年阿凱迪亞市場極為難得的大型訂製豪宅。

步入挑高門廳，雙弧形實木樓梯與精緻大理石地坪，搭配華麗水晶吊燈，營造出高貴迎賓氣勢。開放式空間設計串聯正式客廳、宴會廳及家庭起居空間，無論日常生活或大型聚會，都展現寬敞流暢的空間感。

整棟住宅大量採用天然石材、實木飾板、訂製線板與細膩雕花天花板，每一處細節皆展現高規格施工品質。宅阺內設電影院、私人書房更以挑高設計搭配整面實木書牆、移動式書梯及二樓閱讀迴廊，營造宛如歐洲古典圖書館般的氛圍，是整棟住宅最具代表性的空間之一。

雙㕑房，主廚廚房大尺度中島設計，高級訂製櫥櫃、天然石材檯面及專業級廚房設備，兼顧美感與實用機能，充足的收納與備餐空間，讓家庭聚餐與宴客更加從容。

主臥套房延續豪宅規格，衛浴空間大量使用天然大理石，配置獨立淋浴間、浸泡浴缸及精緻金屬五金，搭配充足自然採光，營造宛如五星級精品飯店的舒適質感。

戶外庭院保有充裕綠意與隱私，前院設有寬敞車道與多車位停車空間，搭配獨立車庫，更凸顯整體莊園的尊榮尺度與實用機能。

優秀學區，便利生活機能

位於全美知名亞凱迪亞學區，距離小學開車約2分鐘，中學約3分鐘，高中約4分鐘。

開車約5分鐘可到The Shops at Santa Anita 購物中心，大華超市、H Mart、Trader Joe’s。

各式中、西、日、韓特色餐廳。休閒生活有洛杉磯郡植物園、Santa Anita Park跑馬場、高爾夫球場。10分鐘內可到USC Arcadia Hospital、 210、10 號高速公路。

在阿凱迪亞豪宅市場中，同時擁有近10,000平方呎主宅、超過半英畝土地、優質學區、成熟生活機能與精緻建築工藝的物業相當少見。1128 S 6th Avenue 不僅展現恢宏的建築規模，更在每一處細節中體現對品質與品味的講究，是一座兼具居住舒適度與代表性的精品莊園。

售價：5,180,000

1128 S 6th Avenue, Arcadia

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