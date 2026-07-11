福全健保 7月多場免費健康講座、Medicare福利諮詢

為協助社區民眾掌握健康管理知識，並深入了解Medicare相關福利，福全健保 7月將於蒙特利公園市 及羅蘭崗兩大社區中心推出一系列免費健康講座、社區活動及Medicare福利說明與一對一諮詢服務，內容涵蓋健康保健、生活應用及福利規劃，歡迎社區民眾踴躍參與。

福全健保表示，民眾可電(833)524-9258預約或洽詢，也可直接前往社區中心了解各項服務。蒙特利公園市社區中心位於117 W. Garvey Ave., #C, Monterey Park；羅蘭崗社區中心位於19705 Colima Rd., #11, Rowland Heights。

7月期間，兩處社區中心皆提供免費Medicare福利諮詢服務，由專人協助解說各項保障內容與福利規劃。羅蘭崗社區中心服務日期為7月13日至17日、20日至24日，以及27日、28日、29日及31日，每日上午10時至下午4時。

蒙特利公園市社區中心（見圖）則設有上午及下午兩個時段。上午場為上午9時30分至中午12時30分，服務日期包括7月13日、14日、16日、17日、20日、22日、24日、27日、28日、29日及31日；下午場則安排於7月22日下午2時至5時，以及7月29日下午1時30分至5時。

除了福利諮詢外，兩處社區中心亦安排多場健康與生活講座。羅蘭崗社區中心將於7月15日下午3時至4時舉辦「視力檢查」活動，7月30日中午12時至下午1時舉辦「手機小課堂」，協助長者熟悉智慧型手機操作技巧。

蒙特利公園市社區中心則規劃多元健康課程，包括7月13日下午3時至4時舉辦「呵護口腔健康，共築全身健康，品味老年幸福」講座；7月15日下午2時至3時舉辦會員生日會，下午3時至3時30分安排「秋天養肝」健康講座；7月30日下午3時30分至4時30分則推出「如何獲得好的睡眠」講座。

所有活動均免費開放參加，無需事先報名，現場並備有精美禮品，數量有限，送完為止。如需普通話服務或其他協助，可電(833)524-9258(TTY:711)。