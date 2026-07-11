福全健保 7月多場免費健康講座、Medicare福利諮詢
為協助社區民眾掌握健康管理知識，並深入了解Medicare相關福利，福全健保7月將於蒙特利公園市及羅蘭崗兩大社區中心推出一系列免費健康講座、社區活動及Medicare福利說明與一對一諮詢服務，內容涵蓋健康保健、生活應用及福利規劃，歡迎社區民眾踴躍參與。
福全健保表示，民眾可電(833)524-9258預約或洽詢，也可直接前往社區中心了解各項服務。蒙特利公園市社區中心位於117 W. Garvey Ave., #C, Monterey Park；羅蘭崗社區中心位於19705 Colima Rd., #11, Rowland Heights。
7月期間，兩處社區中心皆提供免費Medicare福利諮詢服務，由專人協助解說各項保障內容與福利規劃。羅蘭崗社區中心服務日期為7月13日至17日、20日至24日，以及27日、28日、29日及31日，每日上午10時至下午4時。
蒙特利公園市社區中心（見圖）則設有上午及下午兩個時段。上午場為上午9時30分至中午12時30分，服務日期包括7月13日、14日、16日、17日、20日、22日、24日、27日、28日、29日及31日；下午場則安排於7月22日下午2時至5時，以及7月29日下午1時30分至5時。
除了福利諮詢外，兩處社區中心亦安排多場健康與生活講座。羅蘭崗社區中心將於7月15日下午3時至4時舉辦「視力檢查」活動，7月30日中午12時至下午1時舉辦「手機小課堂」，協助長者熟悉智慧型手機操作技巧。
蒙特利公園市社區中心則規劃多元健康課程，包括7月13日下午3時至4時舉辦「呵護口腔健康，共築全身健康，品味老年幸福」講座；7月15日下午2時至3時舉辦會員生日會，下午3時至3時30分安排「秋天養肝」健康講座；7月30日下午3時30分至4時30分則推出「如何獲得好的睡眠」講座。
所有活動均免費開放參加，無需事先報名，現場並備有精美禮品，數量有限，送完為止。如需普通話服務或其他協助，可電(833)524-9258(TTY:711)。
福全健保7月在蒙特利公園市與羅蘭崗社區中心，提供免費健康講座、社區活動、Medicare福利說明，以及一對一諮詢服務，協助民眾了解健康管理與福利規劃。 羅蘭崗中心在7月13日至17日、20日至24日，以及27日、28日、29日、31日，每天上午10時至下午4時服務；蒙市中心則有上午與下午時段，部分日期提供諮詢。 羅蘭崗有視力檢查與手機小課堂；蒙市則安排口腔健康、會員生日會、秋天養肝，以及如何獲得好的睡眠等講座，所有活動皆免費，現場還備有數量有限禮品。
精華 FAQ
福全健保7月在蒙特利公園市與羅蘭崗社區中心，提供免費健康講座、社區活動、Medicare福利說明，以及一對一諮詢服務，協助民眾了解健康管理與福利規劃。
羅蘭崗中心在7月13日至17日、20日至24日，以及27日、28日、29日、31日，每天上午10時至下午4時服務；蒙市中心則有上午與下午時段，部分日期提供諮詢。
羅蘭崗有視力檢查與手機小課堂；蒙市則安排口腔健康、會員生日會、秋天養肝，以及如何獲得好的睡眠等講座，所有活動皆免費，現場還備有數量有限禮品。
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