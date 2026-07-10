HELOC房屋淨值貸款 資金靈活運用

HELOC（房屋淨值貸款 ），為未來資金規劃增加彈性。在不同的人生階段，無論是房屋改善、教育支出、債務管理、企業經營，或是其他資金需求，擁有靈活的資金來源往往能為財務規劃帶來更多選擇。

對於擁有房屋淨值的屋主而言，房屋淨值貸款(HELOC, Home Equity Line of Credit)是值得了解的融資方案之一。HELOC讓符合資格的房主有機會善用房屋累積的淨值，根據個人需求靈活調度資金。

HELOC的主要特色，具競爭力的貸款選擇。由於HELOC以房屋淨值作為擔保，通常可提供較信用卡或部分無擔保貸款更具競爭力的融資條件。實際利率 、額度及條件將依申請人的信用狀況、房屋價值及銀行核准結果而定。

彈性運用資金，HELOC屬於循環信用額度，客戶可依實際需要動用核准額度，並根據使用情況安排資金調度。此種彈性有助於配合不同階段的財務需求。

多元用途，許多屋主會運用HELOC作為：房屋裝修及改善，教育相關支出，債務整合規劃，緊急資金準備。

投資房產也可能符合資格，除了自住房屋外，投資性房產也可能符合申請條件。實際資格、額度及可貸內容，須依銀行審核結果及相關規定而定。

提前了解，多一份財務規劃選擇。許多客戶在尚未有立即資金需求時，便開始了解各種融資方案，以便未來需要時能夠做出更周全的財務安排。

HELOC是否適合每個人，取決於財務目標、房屋淨值狀況及整體資金規劃。透過與專業銀行顧問討論，可以更清楚了解產品特色、申請資格及相關費用，進而做出符合自身需求的決定。

洽詢HELOC產品資訊及目前相關推廣方案，探討如何善用房屋淨值，為財務規劃增添更多靈活性。所有貸款申請均須符合銀行審核條件。利率、費用、條款及產品內容可能隨時調整，可聯絡California Bank & Trust專業銀行顧問劉素安Ann Liu（見圖），電話626-208-3258，擁有多年金融服務經驗，協助客戶了解不同融資及銀行產品選擇，並依個人或企業需求提供專業資訊與建議。