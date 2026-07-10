佳財Tony Wang會計師 解析分期付款出售減稅策略

分期付款出售(Installment Sale)是將大額資產收益分攤至多個年度申報的稅務策略。佳財會計師事務所(California Public Accountancy Corp.)為納稅人提供有關「分期付款出售」值得考慮及評估的重點。

佳財會計師事務所Tony Wang會計師表示，如果有房地產 準備出售，但因擔心出售當年的所得稅率過高，或是買方無法順利向銀行取得貸款 ，而希望由賣方提供融資(Seller Financing)，則可考慮採用分期付款出售(Installment Sale)的方式來完成交易。

「分期付款出售」也是一種減少稅負的方法，將大額資產收益分攤至多個年度申報的稅務策略，不僅能避免單年度收入暴增而落入更高稅率級，更能透過延後繳稅來保留資金的時間價值。

會計師Tony Wang指出，但也別忽略可能帶來的風險：

（一）收款風險：若買方日後無法按時付款，賣方可能需要透過法律途徑追討，進而產生額外的律師費及訴訟成本。

（二）遺產稅規劃機會降低：採用分期出售後，可能會失去未來透過遺產規劃獲得稅務優惠（如成本基礎調升）的機會。

（三）未來稅率變動：如果未來個人所得稅率高於預期，分期收到的款項可能需要負擔更高的所得稅。

（四）關係人交易規定：若出售對象是自己的直系或旁系親屬，必須特別留意美國稅法中有關關係人交易(Related Party Transaction)的限制，以免產生不必要的稅務問題。

Tony Wang表示，在目前利率仍相對偏高的市場環境下，「分期付款出售」仍然是一項值得考慮的稅務與財務規劃工具，不過，每位納稅人的情況都不同，是否適合採用此策略，仍應依據個人的財務狀況及稅務規劃進行評估。

有關「分期付款出售」或其他稅務規劃諮詢及專業建議，可聯絡(626)810-6788，佳財會計師事務所地址：17700 Castleton St. #515, City of Industry, CA 91748，網址www.UStax1.com。