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出門就是South Coast Plaza 入主橙縣海景新房60萬起享五星級度假生活

洛杉磯訊

【洛杉磯訊】想在橙縣核心地段擁有一處兼具景觀、便利與精品生活的理想住宅？位於South Coast核心生活圈的全新住宅改造計畫Skyline OC（右圖），近期憑藉優越地段、現房即入住及限時優惠，迅速成為買家關注焦點。

Skyline OC目前推出多款現房，售價自60萬美元起，最高約300萬美元，讓購屋者免去漫長等待，即可入住全新高品質住宅，立即展開理想生活。

作為橙縣指標性雙塔住宅，Skyline OC擁有開闊視野，部分戶型可飽覽璀璨城市夜景、壯麗山景，甚至遠眺太平洋海岸線。社區提供一至兩房多元格局，採現代開放式設計，搭配大面積落地窗，引進充足自然光，打造明亮寬敞的居住空間。每戶皆配置Viking、Miele及LG等高端品牌家電、智慧溫控系統及專屬停車位；部分住宅更設有私人景觀陽台，高樓層戶型最高擁有11呎挑高天花板，呈現媲美豪宅的居住質感。

為回饋購屋者，Skyline OC現正推出限時優惠，指定現房可享建商支付兩年HOA管理費，不僅降低入住成本，更替新屋主省下可觀開支，讓購屋更加輕鬆。

除了精緻住宅設計，Skyline OC更規劃超過60,000平方英尺豪華公共設施，包括度假風泳池、水療SPA、景觀花園、戶外BBQ聚會區、全方位健身中心、瑜伽教室及多功能住戶會所，讓住戶每天都能享受如五星級度假飯店般的休閒體驗。

地段更是Skyline OC優勢。社區距離South Coast Plaza僅約5分鐘車程，Fashion Island、Segerstrom Center藝術文化中心、John Wayne Airport及Newport Beach海灘皆可於約15分鐘內抵達，購物、美食、藝術文化與休閒娛樂近在咫尺，輕鬆滿足工作、生活與娛樂需求。無論是首次購屋、自住升級、第二住宅，或是長期置產投資，Skyline OC都提供兼具地段、景觀、品質與增值潛力的理想選擇。

Skyline OC現正開放參觀，每週日上午12時至下午2時舉辦Open House，也可預約私人看房。銷售團隊精通國語、台語及粵語，歡迎華人買家洽詢。預約專線：714-710-8795。地址：9 MacArthur Place, Santa Ana, CA。網站：SKYLINEOC-CONDO.COM

精華 FAQ

  • 因為它位於South Coast核心生活圈，提供現房即入住、60萬美元起的價格、景觀戶型與限時優惠，兼具地段便利與住宅品質，對自住與投資買家都具吸引力。

  • Skyline OC規劃1至2房格局，採開放式設計與大面積落地窗，部分戶型可看城市夜景、山景與海景，並配有Viking、Miele、LG家電、智慧溫控與專屬停車位。

  • 社區擁有超過60,000平方英尺公共設施，包括泳池、SPA、景觀花園、BBQ區、健身中心、瑜伽教室與住戶會所，且距South Coast Plaza約5分鐘車程，生活機能完善。

橙縣

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