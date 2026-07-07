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YASBe美國總部正式開業落戶爾灣　打造全球新一代跨境支付基礎設施

洛杉磯
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金融科技企業YASBe美國總部日前正式落戶爾灣，象徵公司發展邁入全新階段。來自金...
金融科技企業YASBe美國總部日前正式落戶爾灣，象徵公司發展邁入全新階段。來自金融科技產業、合作夥伴、企業代表共同見證其北美戰略布局的里程碑。

金融科技企業YASBe美國總部日前正式落戶爾灣，象徵公司發展邁入全新階段。來自金融科技產業、合作夥伴、企業代表共同見證其北美戰略布局的里程碑。

YASBe致力於為全球企業、金融機構及個人用戶提供安全、高效、合規的一站式跨境支付解決方案，持續推動全球資金流動更加便捷、高效且透明。美國總部正式啟用不僅是YASBe深耕北美市場的重要布局，更進一步完善公司全球戰略網絡。未來美國總部將作為YASBe營運重要樞紐，依託美國成熟金融市場、科技創新能力及國際資源優勢，進一步加強與亞洲、歐洲、中東等全球市場的協同合作，持續拓展國際業務版圖，為全球客戶提供更加完善、高效的金融服務。

YASBe包括全球多幣種虛擬帳戶（Virtual Accounts）、全球收款（Global Collection）、全球付款（Global Payout）、外匯兌換（FX Conversion）、穩定幣支付與結算（Stablecoin Payment）、企業級資金管理解決方案，及數位資產與傳統金融融合支付服務等多項核心業務，滿足企業在全球營運過程中日益多元化的跨境資金管理需求。

YASBe執行長Kate Zhu認為總部成立不僅是公司全球發展的重要節點，更代表...
YASBe執行長Kate Zhu認為總部成立不僅是公司全球發展的重要節點，更代表將以美國為中心，進一步連結歐亞、中東及全球市場.

在典禮現場，YASBe執行長Kate Zhu表示，總部的成立不僅是公司全球發展的重要節點，更代表將以美國為中心，進一步連結歐亞、中東及全球市場，打造真正服務全球新一代跨境支付網絡。隨著全球數位經濟持續發展，跨境支付正迎來嶄新發展契機。他們將持續加大技術研發投入，積極擁抱ISO 20022、穩定幣結算、數位資產支付及人工智慧等新興技術，不斷提升全球支付效率，為跨境貿易、國際投資及全球商業活動提供更智慧和數位化的金融基礎設施。

展望未來，YASBe將持續深化與全球金融機構、支付網絡及科技夥伴的合作，加速跨境支付、數位結算及全球資金管理等領域的創新布局。提升全球服務能力，以開放、安全、合規的金融科技平台，協助企業更高效地參與全球經濟合作，推動傳統金融與數位金融深度融合，共同建構更加智慧、高效、互聯的全球支付新生態。

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