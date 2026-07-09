爾灣全新別墅 熱銷社區Arbor、Cielo本周限時降價

創業百年的建商Shea Homes，在爾灣 的Portola Springs Village推出Arbor以及Cielo兩大社區，本周並提供限時驚喜降價。

橙縣 爾灣市的波托拉泉村(Portola Springs Village)佔地廣闊超過1200英畝。村內規劃了包括Arbor以及Cielo社區的多個建築風格獨特的子社區。波托拉泉社區背靠秀美的Loma山脊，保留了大片公共綠地，擁有多條自行車和散步小徑。目前，社區內共有12個公園，配備了奧林匹克游泳池和兒童淺水游泳池，還設有溫泉SPA、BBQ燒烤和野餐區域、兒童遊樂場、籃球和網球場以及多功能社區中心等生活設施。

降價優惠之一的Arbor社區，呈現的是全新現代獨立美墅，本周限時優惠大降價$300,000，其建築風貌為：現代主義建築美學、開放式通透戶型、坐擁爾灣核心地段、爾灣優質學區 。而其住屋強項為：爾灣核心區獨棟別墅社區、建築面積約2,133-2,420平方英尺、3至4臥室、2.5衛浴。售價自一百萬元起。

另一處西班牙／蒙特利建築風格的Cielo社區，呈現的是雅緻的豪宅，本周限時優惠的大降價是$400,000，其建築風貌為：闊綽大氣戶型設計、升級版室內外一體化生活空間、精選設計師升級裝潢配備、依山而建坐擁市景。社區的住屋強項是：爾灣傳世獨棟別墅（見圖）、建築面積約3,225至3,473平方英尺、4至5臥室、4.5至5.5衛浴，售價自兩百萬美元起。

此兩社區距洛杉磯約45英里、聖地牙哥約85英里，距Irvine科技中心與醫療科學園區僅數英里，兼享南加自然景觀、戶外休閒與都會便利。Arbor社區建案現址：122 Campion. Irvine, CA 92618。預約電話：949-526-8823，銷售時間：Monday-Sunday, 10:00am to 5:00pm; Wednesday 2:00pm to 5:00pm。Cielo社區建案現址：81 Bright Star Irvine, CA 92618，銷售時間：Monday-Sunday, 10:00am to 5:00pm; Wednesday 2:00pm to 5:00pm。預約電話：949-526-8818。該建商Shea Homes歡迎房地產經紀合作。