基督教角聲醫療中心 協助罪案受害者申請補償

隨著社區治安問題日益受到關注，基督教角聲醫療中心(Herald Christian Health Center)除致力為低收入 及有需要人士提供全面醫療服務外，更特別成立「罪案受害者支援組」，主動協助社區民眾申請州政府的「罪案受害者補償計劃」，盼能減輕受害者及其家屬的經濟與心理負擔。

角聲醫療中心表示，罪案往往對受害者家庭造成長遠的心理、生理與經濟打擊。事實上，許多民眾並不了解身為罪案受害者，可依法申請政府提供的相關開支補償。「罪案受害者補償計劃」由州政府資助，旨在彌補因罪案造成的經濟損失，補償範圍包括醫療費 用、心理輔導、葬禮費用及因傷無法工作的失去工資等。無論是遭遇人身攻擊、家庭暴力、性侵犯、仇恨犯罪，甚至是因目擊罪案而造成心理創傷的民眾，皆有可能符合補償資格。

該支援組強調，此計劃適用於所有符合條件的罪案受害者，且「不限移民身份」。為了打破語言隔閡，角聲醫療中心罪案受害者支援組特別提供國語、廣東話、英語及西班牙語等服務，確保不同族裔的居民都能獲得即時協助。除了協助填表申請補償金，支援組也提供專業的心理諮詢、法律轉介及個案管理等延伸服務，全方位陪伴受害者重建生活。

角聲醫療中心罪案受害者支援組，日前也積極向洛杉磯縣地方檢察官辦公室受害者服務局總監Kathy Cady及受害者服務專員（見圖）推廣此項服務，並在社區活動中向市民詳細解說服務範圍，獲得熱烈迴響。支援組專員呼籲，若民眾或親友曾因罪案受傷，只要事件仍在七年的法定申請期限內，均可與該組聯絡，不論案發時間遠近，只要符合條件，皆有機會獲得「罪案受害者補償計劃」的援助。

有關詳情可電國語或廣東話專線：626-872-7437；英語／西班牙語專線：626-872-7427諮詢，亦可發送電子郵件至：[email protected]了解更多詳情。