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華人社區詐騙激增 聯合健康保險籲掛斷電話查核

洛杉磯訊
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聯合健康保險亞裔市場部提醒會員與社區大眾，近期針對華人社區以及一般民眾的詐騙電話明顯增加。這些電話可能看似來自保險公司（包括聯合健康保險）或其他醫療保健機構，目的是取得敏感的個人資料。來電者可能謊稱代表保險公司，有些甚至冒充聯合健康保險或其亞裔市場部人員。

常見警訊包括：製造緊急或恐懼感，迫使民眾立即採取行動。例如要求「確認」或更新保險資料或者提供「免費」醫療設備或福利。要求提供個人或財務資料。可能會要求提供保險會員ID號碼、出生日期、社會安全號碼或地址。

應該怎麼做不要在電話中透露個人或保險資料。如果來電看起來可疑，立即掛斷。不要按任何按鍵，也不要按照自動語音提示操作。如有可能，封鎖該電話號碼。如果不確定來電是否真實，掛斷電話，並使用會員ID卡上的電話號碼直接去電聯合健康保險確認。也可以前往聯合健康保險資訊中心，獲得面對面的支援與協助

核實或舉報聯合健康保險會員可以撥打會員ID卡上的電話號碼，或撥打1-844-359-7736或造訪uhc.com/fraud以了解更多資訊。一般民眾：至ReportFraud.ftc.gov舉報詐騙。

重要提醒：合法的保險公司不會透過未經請求的來電要求提供敏感資料。如果不確定，掛斷電話，並撥打可信賴的官方電話號碼。與家人和朋友分享此提醒，尤其是年長者。保持警覺與了解資訊，有助於防止詐騙並保護社區。

精華 FAQ

  • 來電者常冒充保險公司或醫療機構，刻意營造急迫感，要求立即確認資料、更新保險資訊，或聲稱可提供免費設備與福利，以誘使民眾上當。

  • 不要透露會員ID、生日、社會安全號碼或地址等資料；應立刻掛斷，不按任何按鍵，必要時封鎖號碼，並改用會員卡上的官方電話查證。

  • 會員可撥打會員ID卡上的電話，或聯絡1-844-359-7736、造訪uhc.com/fraud；一般民眾則可至ReportFraud.ftc.gov舉報詐騙案件。

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