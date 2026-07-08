華人社區詐騙激增 聯合健康保險籲掛斷電話查核

聯合健康保險 亞裔市場部提醒會員與社區大眾，近期針對華人 社區以及一般民眾的詐騙電話明顯增加。這些電話可能看似來自保險公司（包括聯合健康保險）或其他醫療保健機構，目的是取得敏感的個人資料。來電者可能謊稱代表保險公司，有些甚至冒充聯合健康保險或其亞裔市場部人員。

常見警訊包括：製造緊急或恐懼感，迫使民眾立即採取行動。例如要求「確認」或更新保險資料或者提供「免費」醫療設備或福利。要求提供個人或財務資料。可能會要求提供保險會員ID號碼、出生日期、社會安全號碼或地址。

應該怎麼做不要在電話中透露個人或保險資料。如果來電看起來可疑，立即掛斷。不要按任何按鍵，也不要按照自動語音提示操作。如有可能，封鎖該電話號碼。如果不確定來電是否真實，掛斷電話，並使用會員ID卡上的電話號碼直接去電聯合健康保險確認。也可以前往聯合健康保險資訊中心，獲得面對面的支援與協助

核實或舉報聯合健康保險會員可以撥打會員ID卡上的電話號碼，或撥打1-844-359-7736或造訪uhc.com/fraud以了解更多資訊。一般民眾：至ReportFraud.ftc.gov舉報詐騙。

重要提醒：合法的保險公司不會透過未經請求的來電要求提供敏感資料。如果不確定，掛斷電話，並撥打可信賴的官方電話號碼。與家人和朋友分享此提醒，尤其是年長者。保持警覺與了解資訊，有助於防止詐騙並保護社區。