周美懿財務規畫師 7月15、16日節稅布局免費講座

大而美法案重新洗牌高收入、高資產族群的規劃重點，納稅人除了了解其內容之外，更重要的是能夠主動出擊，積極佈局，來透過調整後總收入未逾各項稅務優惠的收入門檻，來享受法案推出的稅務優惠紅包。

尤其是高資產人士，鎖定生前贈與免稅額為一千五百萬，並且能有效搭建不可撤銷信託為媒介，透過信託條文和委託人及非委託人機制的彈性，在稅法允許的情形之下，拿到贈與資本未來出售面臨的增值稅近40%的省稅，做最大程度的佈局和盤算。尤其是夫妻共有財產州，如加州 ，夫妻在分別去世時各有一次底價提升免除資本利得增值稅賦。

透過特殊設計規劃的信託，可望增加第三次低價提升免除增值稅賦的機會，亦是聽所未聞的高階規劃。很多人會質疑，在如此高額的遺產稅免稅額，是否就不用進行信託規劃？現有的生前信託，需要進一步更新嗎？不可撤銷信託用來做贈與的規劃是否從此就束之高閣？永久性的稅法條例，是否意味著從此之後，就不會變更？上述這些罕見人知但是代價不菲的稅務挑戰，有機會經透過有經驗的專業團隊來解碼並且解套，由上市公司Ameriprise Financial逾30年實務經驗的特許財務規劃師周美懿精心策劃。

周女士會在此次線上講座系列，深入淺出透過案例分享，千萬不可錯過。

第一場：7/15（週三）3:30 PM – 5:30 PM PDT（進階版，中文）

資產含單一高額股票／未付增值稅／住家逾5百萬者必聽，主講人：周美懿特許財務規劃師；新法下，哪些稅務優惠會因高收入而喪失？如何避免？C型公司報稅稅務優勢，如何充分利用？未付增值稅資產：透過分期付款信託降低稅負。慈善捐贈在新法下的多贏規劃。

特別加場（最後30分鐘，從5 PM PDT開始）

主講人：逾二十年臨床經驗針灸醫師 段旭民，傳統中醫在痛症和內科疾病治療與預防方面的優勢。很多疾病的早期徵兆其實是亞健康狀態，及時干預可以有效預防疾病發生。何謂經絡？如何透過經絡與針灸穴位治療？案例分享。

第二場：7/16/2026（週四）3:30 PM – 5:30 PM PDT（進階版，中文）

主講人：周美懿特許財務規劃師，生前謹慎完善的策略，有助身後發揮省稅效果與價值的信託規劃。在新法高額贈與免稅額的事實之下，延伸分析利益家族企業傳承的策略、高效益世代傳承的關鍵要素。

主講人：王穎；破題應對市場變局，安心的投資策略。當前市場分析與應對策略。

報名截止時間：7/14/2026（週二）04:00 PM PDT；電郵報名：[email protected]

線上講座必須註冊，報名成功後將從Ameriprise收到上線連結。本講座免費參加，主辦方保留最終審核與拒絕參與資格的權利，不招待投資、金融、保險專業人士。