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新世紀傢俱國慶大特價 最低2折起

洛杉磯訊
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新世紀傢俱於國慶長週末期間，推出「國慶大特價」優惠活動，特價商品低至兩折出售，有關詳情可電626-285-9788查詢。

該傢俱店的特價商品中，有美國第一品牌Ashley傢俱大傾銷，該品牌產品有兩邊可躺型兩人坐布沙發特價399元、真皮兩人座沙發特價499元、高級溫馨布沙發兩件組特價588元（見圖）、真皮三人座沙發特價599元、百分百全真皮沙發兩件組特價888元、高級真皮兩邊可躺型沙發兩件組特價1388元等，特價貨品商品數量有限，先到先得，售完即止。

另有大型皮沙發椅特價188元、高級兩座位布沙發199元、現代流行轉角布沙發兩件組特價299元、大型實木五斗櫃特價199元、各種顏色的現代流行款式Buffet Table特價 168元、高級實木餐桌五件組特價188元、單人實木床特價98元、布藝雙人床三件組特價99元、現代流行款實木睡房六件組特價299元、印尼全實木溫馨睡房六件組特價399元、義大利百分百真皮沙發特價499元、美國名牌全真皮沙發兩件組特價688元等。

該傢俱店表示，他們在聖蓋博山谷區開業已超過25年歷史，逾萬呎展示廳，貨品齊全，新貨及樣品全部均以成本價售。地址在250 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA（位Las Tunas與Broadway之間），每週七天營業時間由上午11時至下午6時。

精華 FAQ

  • 活動主打國慶大特價，部分商品低至兩折，涵蓋Ashley沙發、真皮沙發、床組、實木餐桌與櫃類等多種家具，且數量有限，售完即止。

  • 最受矚目的有Ashley兩邊可躺型兩人沙發399元、真皮兩人座499元、三人座599元，還有實木床、布藝床、睡房六件組及真皮沙發等。

  • 店址在250 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel，位於Las Tunas與Broadway之間；每週七天上午11時至下午6時營業，並稱在當地經營超過25年。

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