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秋季易經免費3講座 7月11日起深入解析64卦

洛杉磯訊
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講座現場
講座現場

秋季易經免費講座，連續三個月開講，探索人生下半場與福報智慧。

當子女長大成人、成家立業後，人生的下一章該如何展開？許多人一生為家庭、事業奔波奮鬥，把最寶貴的青春歲月奉獻給下一代。然而，當兒女各自擁有幸福家庭，父母肩上的責任逐漸卸下，是否曾思考過：未來的人生目標究竟是什麼？

「易經」六十四卦不僅揭示人生起伏，更描繪生命成長的完整歷程。從事業挫折、家庭考驗，到修身養性、轉危為安，最終迎來子女安定、家庭圓滿的福報。然而，人生並未因此畫下句點。六十四卦最後十卦，更進一步探討如何超越物質追求，累積生命真正能帶走的寶貴資產-福報與智慧。

古人有云：「萬般皆不去，唯有業隨身。」財富、名利終將留在人間，而善行、德行與福報，卻可能成為生命延續的重要力量。當人生進入成熟階段，如何提升心靈境界？如何為未來種下善因？易經最後十卦提供了深刻的人生啟示。

為推廣中華傳統智慧文化，聖德佛堂與美國易經教育基金會將共同舉辦「秋季易經講座」（見圖），由資深易經講師深入解析六十四卦後段精髓，帶領民眾重新思考生命價值與人生方向。

此次講座共三堂課，分別於7月11日、8月8日及9月12日（每月第二個週末）舉行，免費開放民眾參加，無須事先報名。主辦單位表示，現場座位有限，建議提早入場。

時間：下午2:30至5:30（4:00中場休息，備有茶點）。地點：聖德佛堂地址：17340 Temple Ave., La Puente, CA 91744。洽詢簡訊：(626)945-9999。

精華 FAQ

  • 講座以易經六十四卦後十卦為主軸，從人生起伏、修身養性到福報智慧進行解析，提醒民眾在人生成熟階段重新思考價值與方向。

  • 活動共安排三堂課，日期分別是7月11日、8月8日與9月12日，皆為每月第二個週末舉行，讓民眾可連續參與三個月。

  • 講座免費入場且無須事先報名，時間為下午2:30至5:30，中場4:00休息並備有茶點；地點在加州La Puente的聖德佛堂。

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