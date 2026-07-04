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橙縣Tustin Toyota 多車款國慶限時優惠

洛杉磯訊
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迎接美國國慶日(4th of July)假期，橙縣知名Toyota經銷商Tustin Toyota推出年度國慶購車優惠，多款2026年式熱門新車祭出限時優惠方案，讓消費者趁著假期輕鬆入手兼具品質、節能與安全的Toyota新車，享受一年一度的購車良機。

此次優惠車款包括2026 Prius LE、2026 Corolla LE、2026 Camry Hybrid LE及純電休旅2026 bZ4X XLE Plus，涵蓋油電、汽油與純電等不同車型，滿足通勤族、家庭用車及電動車消費者的多元需求，有關詳情可電909-618-7916找華人部執行長David陳查詢。

Tustin Toyota表示，國慶優惠期間除推出具競爭力的購車方案外，還提供多項限時優惠，協助消費者降低購車負擔。由於優惠車款數量有限，建議有意購車民眾把握國慶假期前後，及早到店賞車、試駕，了解最新優惠內容。

深耕南加州華人市場多年的Tustin Toyota，擁有專業華裔銷售團隊，提供國語、粵語、英語、台語、客家話、潮州話及越南語等多語言服務，從車款介紹、貸款規劃到售後服務，皆提供專業且完善的協助。

資深總經理David Chen擁有豐富汽車銷售與服務經驗，帶領團隊秉持誠信、透明、細心的服務理念，深獲華人社區信賴。團隊熟悉各項購車方案及原廠優惠，可依客戶需求提供最適合的建議，協助首次購車或換車民眾輕鬆完成購車流程。

Tustin Toyota是橙縣大型的豐田汽車經銷商，擁有20000呎展示廳，價格合理，服務周到。凡購買Toyota新車均可享有ToyotaCare原廠保養服務，讓車主於購車後持續享有完善保障，安心享受高品質用車生活。Tustin Toyota誠摯邀請南加州民眾把握國慶限時優惠，親臨展示中心賞車試駕，體驗Toyota優異品質與駕馭樂趣。

Tustin Toyota（橙縣豐田）汽車經銷商地址位於36 Auto Center Drive, Tustin, CA，在57號公路南面近5號公路旁，從Tustin Ranch Road出口左轉即可到達，七天營業由週一至週六上午9時至晚上9時、週日上午10時至晚上9時。

精華 FAQ

  • 本次限時優惠涵蓋2026 Prius LE、2026 Corolla LE、2026 Camry Hybrid LE，以及純電休旅2026 bZ4X XLE Plus，兼顧油電、汽油與純電需求，適合不同族群選購。

  • 有意購車民眾可直接致電909-618-7916，找華人部執行長David陳查詢。店方也建議趁國慶假期前後及早到店賞車、試駕，以免熱門車款售罄。

  • Tustin Toyota設有專業華裔銷售團隊，提供國語、粵語、英語、台語、客家話、潮州話及越南語服務，並提供ToyotaCare原廠保養，協助貸款、售後與購車流程。

Toyota 橙縣 電動車

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