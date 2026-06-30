國際生物黑客大會暨展覽會 南加華人企業艾之星參展

國際生物黑客大會暨展覽會（BIOHACKERS WORLD Conference & Expo）6月27日至28日舉行，吸引來自科研、醫療健康及健康科技產業的代表參與。華人企業艾之星集團攜旗下品牌 Sobeigene、Biobloom 參展，展示多項健康科技產品，並與國際業界人士就健康科技、市場發展及合作方向進行交流。

作為美國健康科技領域的重要展會之一，國際生物黑客大會暨展覽會聚焦長壽科學、預防醫學、生物黑客技術及健康科技等議題，匯集來自世界各地的科研機構、健康科技企業、醫療健康從業者及產業代表，共同探討健康科技的最新發展趨勢與應用。

艾之星集團現場展示健康科技相關產品，吸引不少參會人士到場了解產品資訊，並就技術應用、市場需求及合作機會進行交流。艾之星集團總裁郭蘭表示，艾之星集團將持續關注健康科技領域的發展，結合科技創新與健康管理需求，推動產品研發及國際合作，為不同市場提供更多健康管理方案。

展會期間，艾之星集團展位接待來自多個國家和地區的參觀者，不少業界人士對產品技術及應用方向表示關注，並與團隊洽談合作可能性，交流健康管理及科技應用的發展經驗。

Avisa智能醫院集團首席執行長Vikash Sharma與郭蘭進行交流，雙方就健康科技產業發展及國際市場等話題交換意見。郭蘭也與來自不同國家的健康科技專家、企業代表及產業人士，就健康管理、科技創新及全球市場發展等議題展開討論。

近年來，艾之星集團持續參與美國多項健康科技展會，包括芝加哥、邁阿密及洛杉磯等地的相關活動，藉由國際展會與產業交流，了解全球健康科技發展趨勢，並拓展海外市場合作機會。未來集團表示將持續投入健康科技領域，深化國際交流，推動相關產品及技術的發展。