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聯合健康保險提醒會員大眾嚴防詐騙

洛杉磯
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聯合健康保險亞裔市場部提醒會員與社區大眾，近期針對華人社區以及一般民眾的詐騙電話明顯增加。這些電話可能看似來自保險公司 (包括聯合健康保險) 或其他醫療保健機構，目的是取得敏感的個人資料。來電者可能謊稱代表保險公司，有些甚至冒充聯合健康保險或其亞裔市場部人員。

常見警訊包括：製造緊急或恐懼感，迫使您立即採取行動。例如要求「確認」或更新保險資料或者提供「免費」醫療設備或福利。要求提供個人或財務資料。可能會要求您提供保險會員 ID 號碼、出生日期、社會安全號碼或地址。

應該怎麼做不要在電話中透露個人或保險資料。如果來電看起來可疑，請立即掛斷。不要按任何按鍵，也不要按照自動語音提示操作。如有可能，請封鎖該電話號碼。如果您不確定來電是否真實，請掛斷電話，並使用會員ID 卡上的電話號碼直接致電聯合健康保險確認。也可以前往聯合健康保險資訊中心，獲得面對面的支援與協助

核實或舉報聯合健康保險會員可以撥打會員 ID 卡上的電話號碼，或撥打 1-844-359-7736或造訪 uhc.com/fraud 以了解更多資訊。一般民眾：請至 ReportFraud.ftc.gov 舉報詐騙。

重要提醒合法的保險公司不會透過未經請求的來電要求您提供敏感資料。如果您不確定，請掛斷電話，並撥打可信賴的官方電話號碼。請與家人和朋友分享此提醒，尤其是年長者。保持警覺與了解資訊，有助於防止詐騙並保護社區。

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