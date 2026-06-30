長榮航空今(26)日開闢美國首府華盛頓新航點，寫下台灣首度直飛美國首都圈的歷史新篇章，長榮航空林寶水董事長(左四)與美國在台協會（AIT）谷立言處長(右四)、民航局何淑萍局長(左三)、長榮航空孫嘉明總經理(右三)、桃園機場公司楊偉甫董事長(右二)、長榮航空廖至維首席副總經理(右一)，以及特別從華盛頓遠道而來的華盛頓機場管理局Ms. Chryssa Westerlund執行副總兼首席營收長(左二)及華盛頓特區旅遊局Mrs. Theresa Belpulsi資深副總(左一)共同主持首航儀式，與現場的貴賓及首航旅客共同見證這歷史性的一刻。

長榮航空繼去年10月開闢德州達拉斯航線後，今年再度拓展北美版圖，開闢美國首府華盛頓新航點，寫下台灣首度直飛美國首都圈的歷史新篇章。為慶祝華盛頓首航，今(26)日長榮航空林寶水董事長邀請民航局何淑萍局長、美國在台協會（AIT）谷立言處長及桃園機場公司楊偉甫董事長，以及特別從華盛頓遠道而來的華盛頓機場管理局Ms. Chryssa Westerlund執行副總兼首席營收長及華盛頓特區旅遊局Mrs. Theresa Belpulsi資深副總共同主持首航儀式，與現場的貴賓及首航旅客共同見證這歷史性的一刻。自此長榮航空北美客運航線正式擴增為10個航點，不僅是國籍航空之冠，更穩居北美航線霸主地位。

長榮航空開航桃園－美國首府華盛頓直飛航線，北美航線擴增至10個客運航點 開創歷史新篇章。

長榮航空林寶水董事長表示：「非常感謝交通部、民航局、美國在台協會（AIT）、桃園機場公司，以及華盛頓機場管理局與華盛頓特區旅遊局的各位長官與代表，給予長榮航空的鼎力支持與指導，讓這條深具意義的航線得以順利啟航。華盛頓是長榮航空第10個北美客運航點，從今日起，長榮航空每週飛往北美的航班將達98班，再加上與星空聯盟成員、聯營航班及多家航空公司的合作，航網遍及美洲地區超過200個城市；北美旅客亦可以輕鬆經由長榮航空綿密的航網，快速轉往亞洲各大城市，搭配既有的西岸與中西部航點，進一步鞏固長榮航空在亞洲往返北美市場的完整性與競爭優勢。」

長榮航空林寶水董事長表示：「非常感謝交通部、民航局、美國在台協會（AIT）、桃園機場公司，以及華盛頓機場管理局與華盛頓特區旅遊局的各位長官與代表，給予長榮航空的鼎力支持與指導，讓這條深具意義的航線得以順利開航，也開啟了長榮航空北美航網的新篇章。」

為慶賀桃園－華盛頓特區航線首航，長榮航空特別將候機室融入華盛頓都會元素，並透過視覺錯位的方式把當地的經典地標搬進登機門。現場也結合復古遊樂元素推出「巨型彈珠台」及「猜拳跳格子」互動遊戲，候機室更安排扮演喬治・華盛頓的演員驚喜現身與大家熱情同樂。

民航局何淑萍局長表示：「非常榮幸代表交通部，與大家共同見證長榮航空『桃園－華盛頓』直飛航線的首航儀式，首先我要感謝長榮航空團隊能夠在這麼短的時間內完成華盛頓航線的開航，台灣與北美之間有13個航點，長榮航空就佔了10個航點，目前此航線是每週四班，我們期盼早日變成每日一班。航線的開通代表兩個城市之間經濟文化的深化交流，同時讓我們通往世界，也把世界帶進來，在此再次感謝長榮團隊，以及美國在臺協會AIT 對於交通部民航局的所有協助，也非常感謝華盛頓機場管理局及華盛頓旅遊局努力深化兩個機場，也祝福長榮航空華盛頓航線一路長紅。」

為慶賀桃園－華盛頓特區航線首航，長榮航空特別將候機室融入華盛頓都會元素，並透過視覺錯位的方式把當地的經典地標搬進登機門。現場也結合復古遊樂元素推出「巨型彈珠台」及「猜拳跳格子」互動遊戲，候機室更安排扮演喬治・華盛頓的演員驚喜現身與大家熱情同樂。

美國在台協會谷立言處長表示：「非常榮幸能共同見證長榮航空「桃園－華盛頓」直飛新航線的首航時刻。在此特別祝賀林董事長及長榮團隊的領導與貢獻，隨著華盛頓杜勒斯國際機場的加入，現在台美直飛航點已擴展至11個美國門戶城市，其中每週171班的直飛航班中，長榮航空佔了近半數，成績斐然。美國一直是台灣旅客長途旅遊的首選，2026年第一季數據顯示，台灣已躍升為美國第16大旅客入境市場，充分展現台美經貿與民間交流的蓬勃發展。AIT 積極向台灣旅客推廣更多引人入勝的美國景點，而今天這條直飛新航線的開通，正是將此願景轉化為現實的完美典範，我們也邀請大家在規劃下一趟商務、旅遊或探親行程時，將美國作為首選。」

為慶賀桃園－華盛頓特區航線首航，長榮航空特別將候機室融入華盛頓都會元素，並透過視覺錯位的方式把當地的經典地標搬進登機門。現場也結合復古遊樂元素推出「巨型彈珠台」及「猜拳跳格子」互動遊戲，候機室更安排扮演喬治・華盛頓的演員驚喜現身與大家熱情同樂。

華盛頓特區機場管理局執行副總兼首席營收長Ms. Chryssa Westerlund表示：「親身體驗是探索世界最美好的方式。這條全新的直飛航線首度串聯華盛頓特區與台北，為雙方帶來更多交流的機會。我們期待透過華盛頓杜勒斯國際機場，歡迎更多旅客造訪美國首都華盛頓特區，感受這座城市的文化與魅力。」

為慶賀桃園－華盛頓特區航線首航，長榮航空特別將候機室融入華盛頓都會元素，並透過視覺錯位的方式把當地的經典地標搬進登機門。現場也結合復古遊樂元素推出「巨型彈珠台」及「猜拳跳格子」互動遊戲，候機室更安排扮演喬治・華盛頓的演員驚喜現身與大家熱情同樂。

華盛頓特區旅遊局旅業體育賽事及遊客體驗部門資深副總裁Theresa Belpulsi女士：「擴展航空運能是促進國際旅遊成長的重要動力，長榮航空開闢桃園－華盛頓特區直飛航線，將為來自台灣及東南亞地區的旅客提供更便捷的旅行選擇。華盛頓特區是一個真正的國際大都市，我們期待與大家分享只有在華盛頓特區才能體驗到的獨特魅力，包含標誌性紀念碑、免費博物館、充滿活力的街區、多元化的餐飲、藝術，以及文化和活動。」

桃園－華盛頓特區航線以全新三艙等的波音787-9機型執飛，配有全新第四代豪華經濟艙，打造更完整、更多元的三艙等服務。皇璽桂冠艙提供法日混血時尚品牌Maison Kitsuné 專屬設計過夜包與環保材質睡衣，豪華經濟艙旅客也可享有英國知名品牌 HUNTER 聯名的新款過夜包，為長程旅程增添時尚與舒適兼具的細膩體驗。

長榮航空為慶賀桃園－華盛頓特區航線首航，特別將候機室融入華盛頓都會元素，使其轉化為充滿美式風情的場域，並透過視覺錯位的方式當地的經典地標輕巧的搬進登機門，旅客拍照打卡還可獲得象徵台北與華府深厚連結的「雙城專屬紀念鑰匙圈」。現場也結合復古遊樂元素推出「巨型彈珠台」及「猜拳跳格子」互動遊戲，候機室還有扮演喬治・華盛頓的演員驚喜現身與大家熱情同樂，讓旅客在登機前搶先感受這座城市的活力。

此次，長榮航空開航華盛頓倍受各界矚目，搭乘首航班的旅客，除了有長榮航空精心準備的「華盛頓首航限定HYDY時尚保溫水瓶」之外，還有美國國家旅遊局提供的手提袋、華盛頓旅遊局提供的櫻花手提袋及觀光旅遊地圖送給每位旅客，此外，首航班的旅客還可將機上首航限定小抱枕一起帶回家。

搭乘首航班的旅客，可以獲得長榮航空精心準備的「華盛頓首航限定HYDY時尚保溫水瓶」之外，還可將機上首航限定小抱枕一起帶回家。

華盛頓特區作為美國首都及重要國際門戶，兼具政經影響力與豐富觀光資源，深厚的歷史底蘊與舉世聞名的博物館群，亦為旅遊市場注入強勁動能。隨著台美之間在經貿、科技與文化等多個領域的交流日益熱絡，華盛頓直飛航線的順利啟航，不僅能深化兩地企業與學術界的往來，更藉由華盛頓杜勒斯機場作為星空聯盟樞紐的優勢，旅客將能更便捷地轉往美國各大城市，成為串聯亞洲樞紐與全球政經重鎮的關鍵橋樑。

桃園－華盛頓特區航線以全新三艙等的波音787-9機型執飛，桃園國際機場特別安排灑水儀式，共同歡慶這重要的時刻。

長榮航空秉持對飛航安全的堅持與精緻服務，今年已連續11年榮獲SKYTRAX五星級航空公司殊榮，也是台灣唯一同時名列AirlineRatings.com全球前十大最安全航空與最高等級安全榮譽「7－Star PLUS」認證的航空公司，未來長榮航空將持續致力為全球旅客打造舒適、尊榮且值得信賴的飛行體驗。