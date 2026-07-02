AI紫微斗數基礎入門精修班 7月11日開課

隨著人工智慧 (AI)技術快速發展，傳統命理學也開始邁向數位化與智能化。「AI紫微斗數基礎入門」精修班將於7月11日在阿罕布拉 市(Alhambra)正式開課，透過十週實體課程，結合紫微斗數理論與AI實作，協助學員建立系統化命盤分析能力，並學習運用人工智慧打造個人化命理分析工具。

課程突破傳統口傳心授與背誦式學習模式，以工程邏輯重新整理紫微斗數架構，從十二宮、十四主星到三方四正，循序漸進建立判盤基礎。課程最大特色為每堂課皆安排AI實作，學員將學習如何利用人工智慧整理星曜資料、建立十四主星知識庫，並分析命宮、財帛宮、官祿宮、遷移宮等核心宮位，逐步完成專屬的AI輔助命盤分析報告。

除命盤判讀外，課程亦融入斗數風水學與中醫生命觀，透過田宅宮探討住宅氣場、家庭根基及資產規畫，協助學員從多元角度理解人生結構與資源配置。同時也將介紹AI Agent（智能體）的建置方式，示範如何將斗數邏輯導入人工智慧，建立個人專屬的命理諮詢助手。

講師李秉信博士（DAOM，見圖），具備工程、中醫、易經、紫微斗數及人工智慧跨領域背景，歷任美國多所中醫藥大學教授及碩士班主任，長期投入醫學、易學與人工智慧整合研究。

課程自7月11日起每週六下午2時至4時上課，連續十週，地點天信佛堂1417 New Ave., Alhambra。可洽626-308-1417或626-715-1699預約報名，名額有限，額滿為止。