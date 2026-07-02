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大莊家賭場度假村 7月每周抽Benz SUV或10萬現金

特曼庫拉市訊
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大莊家賭場度假村(Pechanga Resort Casino)今夏七月份將讓「大莊家」尊尚會員們做出超開心的抉擇，是要將一輛價值近19萬元的全新Mercedes-Benz奔馳G 580e全電動SUV名車開回家呢？還是選擇10萬元的現金大獎？這些豪華大獎將在七月份的每個星期六送出。

大莊家表示，「大莊家」尊尚會員(Rewards Members)參與七月幸運大抽獎非常簡單，盡興玩樂，遵照抽獎辦法，每週六產生的壓軸大獎得主可以選擇一輛豪華奔馳G-Wagon座駕或豐厚的獎金。

大莊家指出，從7月1日開始至7月25日（星期六）止，「大莊家賭場度假村」的「大莊家」尊尚會員要牢緊記住，需正確插入角子機或於桌上遊戲中玩樂，即可賺取抽獎機會。在七月份逢星期六，已累積抽獎機會的賓客請於下午5時至晚上9時30分期間，親臨「大莊家」啟動抽獎機會，只需將會員獎勵卡插入任何角子機；或在上述時間內參與有積分紀錄的賭桌遊戲，即可完成激活。

「大莊家」尊尚會員可在七月份週六晚上6時至9時之間，每小時留意賭場大堂的電視螢幕，屆時，隨機抽出的中獎者名單將會公佈。晚上10時，所有參與者請繼續關注螢幕，並留意當晚大獎抽獎的廣播。中獎者有十分鐘時間領取獎品，如無人領取，則將隨機抽出另一位中獎者。本次由「大莊家賭場度假村」舉行的「夏季G-WAGON幸運大抽獎」活動中（見圖），將合共送出四輛Mercedes-Benz 580e SUV名車或四名$100,000現金大獎。

所有「大莊家」尊尚會員均可參與此次抽獎活動。註冊成為「大莊家」尊尚會員手續非常簡便且免費，凡年滿21歲或以上人士均可參加，賓客只需在抵達大莊家賭場度假村時，攜帶由政府核發的有效身份證明文件(ID)前往「大莊家」尊尚會員服務台辦理，即可享受尊貴禮遇及豐富獎賞。瞭解更多詳情可登錄官網Pechanga.com/join，大莊家賭場度假村位45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA。

精華 FAQ

  • 活動主獎為全新Mercedes-Benz G 580e全電動SUV，或等值的10萬美元現金；每週六抽出得主，整月共送出四輛車與四份現金獎。

  • 尊尚會員需在7月1日至25日期間，透過角子機遊玩或桌上遊戲累積抽獎機會，並於週六下午5時至晚間9時30分間完成啟動。

  • 凡年滿21歲並完成免費會員註冊者皆可參加，需持政府核發有效證件到會員服務台辦理；詳細資訊可上Pechanga.com/join查詢。

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