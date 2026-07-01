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歐之旅4郵輪航線 中文領隊深度行程

洛杉磯訊
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一心想體驗郵輪旅行？「歐之旅」特別精選四條最具特色的郵輪航線，從阿拉斯加冰河、日本北海道、地中海到義大利與馬爾他，每一團均結合精彩陸地行程。

「歐之旅」表示，最美好的旅行，不一定要趕得快，而是要看得深、玩得好和住得舒服，該公司以多年專業經驗帶領團員一起從海上出發，體驗優質的郵輪之旅。

「歐之旅」最新精選四條特色郵輪航線包括有：

（一）2026年9月20日出發的星辰公主號(Star Princess)「阿拉斯加冰河巡航八天」，再延伸由中文導遊陪同走訪溫哥華、黃金鎮、露易絲湖、維農等陸地五天行程，10月2日結束。每人$4,099 起（陽台艙）。

（二）2027年5月21日出發的挪威光韻號(Norwegian Aura)將首航「威尼斯、馬爾他、義大利八天」，其中增加威尼斯兩夜三天及在西班牙的巴塞隆納上岸後一整天的陸地觀光行程。每人$2,855 起加Tour Fee，全程有中文領隊隨行。

（三）2027年9月9日出發的皇家加勒比(Legend of the Seas)以最新Icon級海洋神話號推出地中海巡航，另增加羅馬陸地兩夜三天精彩行程；以及在羅馬靠岸後安排一整天參觀聖彼得大教堂、梵諦岡博物館等行程，9月16日結束。每人$2,001起加Tour Fee，全程中文領隊隨行。

（四）亞洲郵輪部份，2027夏季裡分5月18日、 9月5日、10月10日三梯次出發的「日本環島郵輪十天」，搭乘鑽石公主號(Diamond Princess)郵輪（見圖）+陸地深度旅遊，該行程由中文導遊從郵輪於橫濱碼頭靠岸接團開始至新千歲機場結束，亦可延伸五天行程前往札幌、小樽、富良野、美瑛、登別等地，享受北海道的溫泉美景與美食。每人$1,444起加Tour Fee。

有關歐亞特色郵輪可洽「歐之旅」(626)289-8587索取詳細行程與報價表，更多精彩行程網覽 www.EuropaHolidayUS.com。

精華 FAQ

  • 此次精選四條航線，涵蓋阿拉斯加冰河、日本北海道、地中海，以及義大利、馬爾他等地，並且多數行程都結合陸地觀光與中文服務。

  • 阿拉斯加團延伸溫哥華等五天陸遊；威尼斯團含兩夜三天與巴塞隆納觀光；地中海團加羅馬深度行程；日本團則可延伸北海道五天旅遊。

  • 有興趣者可直接洽詢歐之旅，電話為(626)289-8587，索取詳細行程與報價表，也可上官方網站 www.EuropaHolidayUS.com 查詢更多資訊。

郵輪 冰河 義大利

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