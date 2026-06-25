「大莊家賭場度假村」七月豪華大獎：奔馳G-Wagon或 10萬元現金

大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino ) 今夏七月份讓「大莊家」尊尚會員做出令人開心的抉擇 ! 是要將一輛價值近 19萬元 的全新 Mercedes-Benz 奔馳G 580e 全電動SUV 名車開回家？還是選擇10萬元的現金大獎？這些豪華大獎將在七月的每個星期六送出。

大莊家表示，換言之，參與抽獎非常簡單，每週的壓軸大獎得主可以選擇這輛豪華G-Wagon座駕或豐厚的獎金。

大莊家指出，從 7 月 1 日（星期三）開始至 7 月 25 日（星期六）止，「大莊家賭場度假村」的「大莊家」尊尚會員要牢緊記住，需正確插入角子機或於桌上遊戲中玩樂，即可賺取抽獎機會。在七月份逢星期六，已累積抽獎機會的賓客請於下午 5時至晚上 9 時 30 分期間，親臨「大莊家」啟動抽獎機會！只需將會員獎勵卡插入任何角子機；或在上述時間內參與有積分紀錄的賭桌游戲，即可完成激活。

「大莊家」尊尚會員可在七月份的週六晚上 6 時至 9 時之間，每小時留意賭場大堂的電視螢幕，屆時, 隨機抽出的中獎者名單將會公佈。晚上 10 時，所有參與者請繼續關注螢幕，並留意當晚大獎抽獎的廣播。中獎者有十分鐘時間領取獎品，如無人領取，則將隨機抽出另一位中獎者。本次由「大莊家賭場度假村」舉行的「夏季G-WAGON幸運大抽獎」活動中，將合共送出四輛 Mercedes-Benz 580e SUV 名車或四名 $100,000現金大獎。

所有「大莊家」尊尚會員均可參與此次抽獎活動。註冊成為「大莊家」尊尚會員手續非常簡便且免費，凡年滿 21 歲或以上人士均可參加，賓客只需在親臨「大莊家賭場度假村」時，攜帶由政府簽發的有效身份證明文件（ID）前往「大莊家」尊尚會員服務台辦理，即可享受尊貴禮遇及豐富獎賞。瞭解更多詳情可登錄官網Pechanga.com/join ，大莊家賭場度假村位45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 。