我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／特羅薩德梅開二度、盧卡庫傳射建功 比利時大勝紐西蘭晉級

世界盃／伊朗絕殺不算與埃及戰和 南韓晉級之路只剩最後一口氣

頂配公設+太平洋全景 OC現房60萬起

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

想在橙縣核心地段擁有一處兼具景觀、便利與奢華生活的理想住宅？位於South Coast精華區的全新住宅改造計畫Skyline OC近期成為市場焦點（見圖）。現房即刻入住，售價自60萬美元起，最高約300萬美元，讓買家無需等待即可展開全新的高品質生活。

Skyline OC以雙塔地標建築傲立城市天際線，部分住宅可飽覽城市夜景、群山風光，甚至遠眺太平洋海岸線。社區規劃多種一至兩房戶型，採用現代開放式設計，大面積落地窗引入充沛自然光，讓居家空間更顯明亮寬敞。每戶住宅皆配備高端品牌家電，包括Viking、Miele及LG系列設備，搭配智慧型溫控系統及專屬停車位，兼顧質感與便利。部分戶型更設有私人景觀陽台，高樓層住宅最高可享11英尺挑高天花板，打造媲美豪宅等級的居住體驗。

值得一提的是，Skyline OC目前推出限時購屋優惠，部分指定現房可享兩年HOA管理費由建商支付，替買家節省可觀開支，降低入住成本。

除了精緻住宅空間，Skyline OC更以超過60,000平方英尺的豪華公共設施聞名。住戶可享受度假風泳池、水療池、景觀花園、燒烤聚會區，以及全套健身中心、瑜伽教室和多功能休閒會所。

地段更是Skyline OC的優勢。社區距離South Coast Plaza僅約5分鐘車程，Fashion Island、Segerstrom Center藝術文化中心近在咫尺，前往John Wayne Airport及Newport Beach海灘約15分鐘即可抵達。

Skyline OC現正開放參觀，每週日上午12時至下午2時舉辦Open House，也可預約私人看房。銷售團隊精通國語、台語及粵語。預約專線：714-710-8795。地址：9 MacArthur Place, Santa Ana, CA。網站：SKYLINEOC-CONDO.COM

精華 FAQ

  • Skyline OC主打現房銷售，買家可直接入住，不必久候交屋；價格自60萬美元起，最高約300萬美元，能滿足不同預算與置產需求。

  • 住宅採一至兩房規劃，搭配開放式設計、大片落地窗與部分私人陽台；高樓層還有11英尺挑高。室內配置Viking、Miele、LG等品牌家電與智慧溫控。

  • 社區距離South Coast Plaza約5分鐘，前往Fashion Island、藝術中心、機場與海灘也很方便；另有超過60,000平方英尺公設，包含泳池、健身房與休閒會所。

橙縣

上一則

華人後院今夏最夯玩法「烤全羊」烤出最濃人情味

下一則

老饕有福…全球披薩名店「Pizzeria Sei」 進軍西洛杉磯

延伸閱讀

South Coast核心地段 Skyline OC可即刻入住

South Coast核心地段 Skyline OC可即刻入住
南加海濱逾億元豪宅 全現金成交創紀錄

南加海濱逾億元豪宅 全現金成交創紀錄
河濱幻象莊惠妮休斯頓「金曲推手」故居上市 要價近450萬

河濱幻象莊惠妮休斯頓「金曲推手」故居上市 要價近450萬
核桃市唯一警衛崗哨社區 Las Vistas別墅限時優惠

核桃市唯一警衛崗哨社區 Las Vistas別墅限時優惠
洛杉磯華埠大型住宅完工 專租中收入家庭

洛杉磯華埠大型住宅完工 專租中收入家庭
昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區

昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區

熱門新聞

黃米瀅（左一）與唐爾晨（左二）在FOCS 2025頒獎典禮上領取Machtey Award。（受訪者提供╱滕教授攝影）

2台裔博士生論文破解量子難題 獲領域最高榮譽

2026-06-21 22:36
刑事律師鄧洪提醒目前持有綠卡的1300萬合法移民，凡是曾被逮捕或正面臨刑事案件的綠卡持有人，在離開美國前都應格外謹慎。(美聯社)

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

2026-06-25 02:19
六名身穿千葉字樣背心的執法人員圍繞這名女性，要求她不要繼續吵鬧。（讀者視頻截圖）

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

2026-06-25 16:46
好市多新款橄欖油，超高性價比。（記者王若然╱攝影）

好市多這款新橄欖油集齊所有優點 價格還划算

2026-06-18 22:33
波羅的海沿岸宗教氛圍濃厚，教堂比比皆是。（圖／才廣懿提供）

喪偶後不困在悲傷裡 70歲華婦背起行囊看世界

2026-06-22 21:13
大型家電價格差異不僅在於售價，配送、安裝、保固與退貨政策等附加服務，也會影響消費者最終支出。Costco與Best Buy各有優勢，選購前宜仔細比較。圖為Costco的家電區。（記者朱敏梓/攝影）

買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢

2026-06-21 16:58

超人氣

更多 >
北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明
畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作

畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作
送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界

送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界
白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門

白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門
4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言

4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言