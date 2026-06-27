頂配公設+太平洋全景 OC現房60萬起

想在橙縣 核心地段擁有一處兼具景觀、便利與奢華生活的理想住宅？位於South Coast精華區的全新住宅改造計畫Skyline OC近期成為市場焦點（見圖）。現房即刻入住，售價自60萬美元起，最高約300萬美元，讓買家無需等待即可展開全新的高品質生活。

Skyline OC以雙塔地標建築傲立城市天際線，部分住宅可飽覽城市夜景、群山風光，甚至遠眺太平洋海岸線。社區規劃多種一至兩房戶型，採用現代開放式設計，大面積落地窗引入充沛自然光，讓居家空間更顯明亮寬敞。每戶住宅皆配備高端品牌家電，包括Viking、Miele及LG系列設備，搭配智慧型溫控系統及專屬停車位，兼顧質感與便利。部分戶型更設有私人景觀陽台，高樓層住宅最高可享11英尺挑高天花板，打造媲美豪宅等級的居住體驗。

值得一提的是，Skyline OC目前推出限時購屋優惠，部分指定現房可享兩年HOA管理費由建商支付，替買家節省可觀開支，降低入住成本。

除了精緻住宅空間，Skyline OC更以超過60,000平方英尺的豪華公共設施聞名。住戶可享受度假風泳池、水療池、景觀花園、燒烤聚會區，以及全套健身中心、瑜伽教室和多功能休閒會所。

地段更是Skyline OC的優勢。社區距離South Coast Plaza僅約5分鐘車程，Fashion Island、Segerstrom Center藝術文化中心近在咫尺，前往John Wayne Airport及Newport Beach海灘約15分鐘即可抵達。

Skyline OC現正開放參觀，每週日上午12時至下午2時舉辦Open House，也可預約私人看房。銷售團隊精通國語、台語及粵語。預約專線：714-710-8795。地址：9 MacArthur Place, Santa Ana, CA。網站：SKYLINEOC-CONDO.COM