抗夏電價 365 Solar PPA方案 前6月免電費

隨著南加州 夏季用電高峰即將到來，加上近年房屋改建、興建後屋(ADU)與太陽能系統需求持續增加，越來越多家庭開始評估如何降低長期用電成本。不過，業者提醒，民眾在比較太陽能或住宅工程時，若只以價格作為唯一考量，後續可能面臨更高的維修與時間成本。

深耕南加州市場的365 Solar負責人Ivy王表示，近年市場競爭日趨激烈，不少業者為搶單不斷壓低價格，部分案件雖然初期報價較低，但後續卻容易衍生施工品質、政府審批及售後服務等問題。

以一般住宅常見的6kW太陽能系統為例，市場報價從7000美元到1萬多美元不等。有些消費者傾向選擇最低價方案，但價格被壓低的同時，往往也代表材料品質、施工細節與後續服務成本同步縮減。Ivy表示，近期便接觸到不少案例，包括工程卡在政府審批流程、系統安裝後頻繁故障，甚至業者在售後階段失聯，讓消費者求助無門。

「很多人原本只是想省下兩三千美元，最後卻花得更多。」Ivy指出，最麻煩的往往不是安裝，而是後續補救。有些系統停工後，其他公司甚至不願接手，必須重新檢測與確認前期施工狀況，不僅增加成本，也耗費大量時間。

面對持續上漲的電價與夏季用電需求，365 Solar近期推出太陽能PPA(Power Purchase Agreement)方案，主打前6個月電費全免，用戶無需負擔高額設備與安裝費用，即可開始使用太陽能發電。

不同於傳統一次性購買設備的模式，PPA方案採用類似繳交電費的方式使用太陽能電力，讓家庭能以較低門檻導入太陽能，同時降低受到電力公司電價波動的影響。

365 Solar指出，目前方案適用於5kW以上住宅系統，可支應一般家庭部分日常用電需求。實際發電量則會依房屋大小、日照條件及用電習慣而有所不同。

Ivy表示，隨著AI應用普及、極端氣候增加及老舊電網問題持續存在，未來居民對電力穩定性的需求將持續提高，因此選擇具備完整施工與售後服務能力的業者，將比單純追求低價更加重要。

目前365 Solar持續優化施工流程，部分ADU搭配太陽能系統案件最快可於2至3周內完成安裝，希望協助消費者縮短等待時間，減少後續施工與服務上的困擾。

有意了解者可預約免費評估，電話626-672-1668，電郵[email protected]，地址398 Lemon Creek Dr. #I, Walnut, CA，或至官網查詢更多資訊：www.365solar.net。