我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／特羅薩德梅開二度、盧卡庫傳射建功 比利時大勝紐西蘭晉級

世界盃／伊朗絕殺不算與埃及戰和 南韓晉級之路只剩最後一口氣

假牙脫落 Grace牙科最快1小時修復

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

面對牙齒缺牙，假牙的煩惱，Grace Dental Care（見圖），快速可靠的當日假牙修復，對患者至關重要。因此，特別提供當日假牙修復服務，讓大家迅速重拾笑容。快捷的服務，只需將假牙送至診所，即可在當天修復完畢，經驗豐富的團隊確保假牙修復後配戴舒適，功能完好。

牙齒美觀與口腔功能已成為不可忽視的健康趨勢。Grace Dental Care以專業技術與數位化設備，為民眾提供高品質的口腔醫療體驗，並主打口掃牙冠 ，三天裝牙，快速精準，無需保險，價錢優惠。

擁有超過30年的臨床經驗，結合美容牙科團隊與專業牙科技工，強調從診斷到治療的全流程精準把控。負責人表示，透過先進的數位掃描技術，不僅能提升治療準確度，也能有效降低患者在療程中的不適感，讓看牙不再是令人畏懼的經驗。

在義齒修復方面，診所自有技術室，可大幅縮短製作與維修時間。針對義齒脫落、破裂甚至斷裂等常見問題，最快可在1小時內完成修復，對於需要即時恢復咀嚼功能與外觀的患者而言，提供了便利。團隊有豐富的經驗，並提供免費諮詢服務。

此外，針對缺牙問題，診所也提供客製化牙橋服務。牙橋作為固定式修復裝置，可填補缺牙空隙，恢復患者的咀嚼功能與外觀。

除了修復服務，拔牙治療亦是診所的重點項目之一。醫師強調，僅在牙齒無法保留的情況下才會建議拔除，例如嚴重蛀牙、感染擴散或阻生智齒等。根據不同情況，拔牙可分為「簡單拔牙」與「手術拔牙」兩類，前者適用於牙齒外露且結構完整的情況，後者則多見於智齒或斷裂牙，需要進行小型外科手術。

診所專精，修理假牙，假牙脫落，牙拖斷裂，墊底加鈎，補牙 、拔牙、假牙 、牙冠、矯正維持器等。

Grace Dental Care微笑專線626-863-3375，地址：10050 Garvey Ave. unit #105, El Monte, CA 91733。

精華 FAQ

  • 診所強調當日假牙修復服務，若將假牙送至診所，最快可在一小時內完成修復，幫助患者迅速恢復咀嚼功能與外觀，並由經驗團隊確認配戴舒適與功能正常。

  • 除了義齒修復，診所也提供客製化牙橋、補牙、拔牙、牙冠與矯正維持器等服務，並以數位掃描與專業團隊協助診斷、治療及後續修復。

  • 診所結合超過30年臨床經驗、自有技術室與數位化設備，縮短製作與維修時間，也降低治療不適感，並提供免費諮詢，讓患者能更快獲得合適處置。

保險

上一則

華人後院今夏最夯玩法「烤全羊」烤出最濃人情味

下一則

老饕有福…全球披薩名店「Pizzeria Sei」 進軍西洛杉磯

延伸閱讀

舒小泉牙科診所 專精牙齒複合樹脂貼面技術

舒小泉牙科診所 專精牙齒複合樹脂貼面技術
牙周病專家加盟王向誼綜合牙科中心新添高新設備服務更優

牙周病專家加盟王向誼綜合牙科中心新添高新設備服務更優
羅省牙科中心 世報讀者免費牙齒檢查

羅省牙科中心 世報讀者免費牙齒檢查
粉碎性骨折不只接回骨頭 術後把握黃金復健期

粉碎性骨折不只接回骨頭 術後把握黃金復健期
牙髓結石可能有關全身性血管與代謝風險

牙髓結石可能有關全身性血管與代謝風險
嚴灝醫師提供全方位腳足診療

嚴灝醫師提供全方位腳足診療

熱門新聞

黃米瀅（左一）與唐爾晨（左二）在FOCS 2025頒獎典禮上領取Machtey Award。（受訪者提供╱滕教授攝影）

2台裔博士生論文破解量子難題 獲領域最高榮譽

2026-06-21 22:36
刑事律師鄧洪提醒目前持有綠卡的1300萬合法移民，凡是曾被逮捕或正面臨刑事案件的綠卡持有人，在離開美國前都應格外謹慎。(美聯社)

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

2026-06-25 02:19
六名身穿千葉字樣背心的執法人員圍繞這名女性，要求她不要繼續吵鬧。（讀者視頻截圖）

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

2026-06-25 16:46
好市多新款橄欖油，超高性價比。（記者王若然╱攝影）

好市多這款新橄欖油集齊所有優點 價格還划算

2026-06-18 22:33
波羅的海沿岸宗教氛圍濃厚，教堂比比皆是。（圖／才廣懿提供）

喪偶後不困在悲傷裡 70歲華婦背起行囊看世界

2026-06-22 21:13
大型家電價格差異不僅在於售價，配送、安裝、保固與退貨政策等附加服務，也會影響消費者最終支出。Costco與Best Buy各有優勢，選購前宜仔細比較。圖為Costco的家電區。（記者朱敏梓/攝影）

買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢

2026-06-21 16:58

超人氣

更多 >
北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明
畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作

畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作
送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界

送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界
白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門

白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門
4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言

4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言