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美國亞洲旅行社暑期玩遍全球 代辦簽證護照

洛杉磯訊
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暑期旅遊旺季到來，美國亞洲旅行社(America Asia Travel Center)推出多條精彩旅遊路線，涵蓋夏威夷、美東、加拿大、阿拉斯加、亞洲、歐洲及郵輪等系列行程，提供豐富多元的選擇，讓旅客輕鬆暢遊世界各地。

除了團體旅遊服務外，亦代理各大航空公司國際、國內特價機票，並提供中國、歐洲、日本、韓國、越南等簽證代辦，以及美國護照更新等服務。

今年夏季特別推薦加拿大洛磯山脈及冰原大道行程。露易絲湖湛藍湖水、班夫國家公園壯麗山景，5至7天行程559美元起。

喜愛美國西部風光的旅客，可選擇多條熱門巴士團行程，包括洛杉磯八大主題一日遊95美元起；拉斯維加斯、東南雙峽及羚羊彩穴4天398美元起；西南巨環、錫安國家公園、布萊斯峽谷、羚羊彩穴、大峽谷及拉斯維加斯6天748美元起；舊金山、17哩灣及優勝美地3天298美元起；鳳凰城、塞多納7天998美元起。

夏威夷系列行程則是該公司多年來的人氣產品，其中擁有華人市場少見的莫納凱亞雪山登頂特許證，大島莫納凱亞雪山之旅239美元起。另有歐胡島1至3島系列299美元起，以及結合大島、歐胡島與茂宜島的豪華2至3島6至7天行程，1,388美元起，。

美東經典5至7天行程涵蓋紐約、費城、華盛頓、尼加拉瀑布及波士頓等城市，388美元起；美東加拿大7至10天行程走訪多倫多、蒙特婁及渥太華，818美元起；溫哥華市區3至4天379美元起；阿拉斯加極光5至7天799美元起。

歐洲、中東、非洲及中南美洲方面，則推出荷蘭、比利時、法國、瑞士及德國9天2,399美元起；義大利深度11天2,899美元起；大歐洲精華12至18天3,199美元起；西班牙、葡萄牙精華12天2,599美元起。也可選擇阿聯酋杜拜、阿布達比7天1,999美元起、摩洛哥11天2,299美元起、土耳其12天1,599美元起、古巴文化8天1,566美元起，以及秘魯古文明7天1,550美元起等特色行程。南義大利西西里島13天11夜深度之旅3,799美元起。

郵輪旅遊系列，則提供墨西哥4、5、8天遊輪、阿拉斯加冰河灣8天遊輪、加勒比海8天遊輪、夏威夷遊輪及歐洲河輪等多條航線。

紐澳／亞洲系列，包括紐西蘭12天3,800美元起、澳洲雪梨墨爾本9天1,999美元起、墨西哥瑪雅坎昆5至6天999美元起、日本精選系列4至5天848美元起、日本關東關西7至8天1,099美元起、台灣環島9天1,399美元起、首爾江原道溫泉6天1,299美元起、新加坡馬來西亞泰國10天1,799美元起，以及張家界鳳凰古城7天799美元起、武漢重慶長江三峽7天1,199美元起等熱門行程。

蒙市總公司626-571-2988，地址117 E. Garvey Ave., Monterey Park；亞凱迪亞626-821-1986；爾灣949-559-8088；羅蘭岡626-810-4388；聖地牙哥626-571-2988；夏威夷808-807-8808。更多旅遊資訊可上網：www.americaasia.com。

精華 FAQ

  • 該旅行社暑期主打夏威夷、美東、加拿大、阿拉斯加、亞洲、歐洲及郵輪等系列行程，並搭配團體旅遊、機票與簽證代辦服務，選擇相當多元。

  • 文中特別推薦加拿大洛磯山脈及冰原大道，行程可欣賞露易絲湖與班夫國家公園，5至7天價格559美元起，是暑期熱門主打之一。

  • 除了販售各地行程，旅行社也代理國際與國內特價機票，提供中國、歐洲、日本、韓國、越南等簽證代辦，並辦理美國護照更新，服務完整。

護照 簽證 加拿大

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