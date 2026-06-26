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災後復原 The Oak Grove of Altadena歡迎住戶返家園

洛杉磯訊
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位於阿塔迪納(Altadena)的全新住宅社區The Oak Grove of Altadena（見圖），日前舉辦「Welcome Back to Your Home & Community」社區慶祝活動，歡迎住戶重返家園，也邀請鄰里居民、潛在買家與社區人士一同見證阿塔迪納災後復原與社區重建的重要時刻。

The Oak Grove of Altadena是由Warmington Residential打造的精品住宅社區，坐落於成熟橡樹環繞的自然環境中，遠眺聖蓋博山景。社區規劃共16戶Craftsman風格住宅，兼具溫馨居住氛圍與南加州生活特色。隨著住戶陸續遷入，該社區也逐步由災後重建工地，轉變為可供家庭生活、鄰里交流與創造新回憶的住宅社區。

此次活動於187 E. Palm Street, Altadena舉行，現場提供餐點與飲品，並安排參觀已完成的樣板屋。活動不僅象徵新屋落成，更代表家庭回歸、鄰里重新連結，以及阿塔迪納社區持續復原的重要一步。對於許多在火災前已購買 The Oak Grove住宅的屋主而言，這場聚會也具有特別意義。

Warmington Residential在重建過程中，不僅重建社區內受損及未售出的住宅，也協助部分住戶重建家園。公司團隊與屋主密切合作，共同面對災後重建挑戰，並以讓家庭早日返家為共同目標。Warmington Residential總裁 Rebecca Anbardan表示，看見家庭回到熟悉社區、與鄰居重新連結並展開新篇章，是極具意義的時刻；團隊很榮幸能與住戶一同走過重建歷程，並慶祝阿塔迪納社區所展現的韌性與力量。

了解更多The Oak Grove of Altadena資訊，瀏覽OakGroveAltadena.com，電郵 [email protected]，或電(626)696-8830。

精華 FAQ

  • 該社區舉辦「Welcome Back to Your Home & Community」慶祝活動，邀請住戶、鄰里居民與潛在買家參與，見證住宅落成與災後重建的階段性成果。

  • The Oak Grove of Altadena由Warmington Residential打造，社區規劃共16戶Craftsman風格住宅，坐落於橡樹環繞、可遠眺聖蓋博山景的環境中。

  • 公司不僅重建受損與未售出的住宅，也協助部分住戶重建家園，並與屋主密切合作，希望讓家庭盡早返家，重新恢復鄰里連結與生活秩序。

加州 聖蓋博

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