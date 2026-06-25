金龍旅遊中心黃石公園遊 早鳥優惠100元

金龍旅遊中心推出黃石國家公園（見圖）及大提頓國家公園4天、5天深度遊行程，並特別安排全新33座豪華商務艙旅遊巴士接載旅客，以更舒適的乘車體驗，帶領遊客深入探索美國西部最具代表性的自然景觀。

該行程全新豪華商務艙巴士採用2+1尊享座位配置，提供更寬敞座椅及走道空間，大幅提升長途旅程舒適度。車內配備義大利 進口真皮沙發座椅、免費WiFi、個人辦公桌、手機充電設備、電源插座及洗手間等現代化設施，並免費提供礦泉水及精美禮品。

此次行程涵蓋黃石國家公園及大提頓國家公園兩大世界級自然景區，其中黃石國家公園安排長達3天深度遊覽，讓旅客有充裕時間欣賞園內著名景點，包括老忠實噴泉、大稜鏡溫泉、黃石湖、黃石峽谷、藝術家點、猛獁熱泉梯田、海登山谷及羅斯福拱門等。

行程首日入住鹽湖城酒店，隨後前往傑克遜牛仔鎮、鹿角公園及大提頓國家公園，再深入黃石國家公園展開多日探索。返程前，旅客還可參觀猶他州州政府、大鹽湖及摩門教聖殿廣場。

4天團雙人房每人729美元起，三人房629美元起，四人房569美元起；5天團雙人房每人799美元起，三人房689美元起，四人房619美元起。單人房價格則分別為999美元及1,129美元。即日起至出發前12天報名，可享每人100美元優惠。

行程即日起至10月24日期間，每周三及周六固定出發。參團旅客每房更可獲贈一條名貴珍珠手鍊作為紀念禮品。

暑假期間還推出世界各地特價旅行團，有台灣東、西部風情6至7日遊。新加坡、馬來西亞6天遊。泰國、新加坡、馬來西亞10天遊。韓國首爾、濟州島5至7天團，還有越南、柬埔寨、吳哥窟等行程。

蒙市店626-288-8368，地址237E, Garvey Ave , Monterey park, CA 91754。天普市9127 Las Tunas Dr.，也可電郵[email protected]，網址www. dynastyworldtravel.com。