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首都教育學院 6月27日國際幼師畢業展

洛杉磯訊
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美國首都教育學院Capital Education Institute，國際幼師畢業教具展，將於6月27日（周六），上午10點盛大舉辦（見圖）。邀請業界分享，「AI浪潮下如何打造孩子的核心素養」。邀請大家蒞臨共襄盛舉。活動地點13333 Ramona Ave, Chino。

活動當天還會介紹蒙特梭利項目作品，文化交流與社區鏈接，啟發未來教育力量等節目豐富多彩。可與家人，朋友一起見證蒙特梭利幼師畢典禮。

首都教育在美深耕十多年，致力於培養國際幼教人才，AMS & MACTE雙重認證，美國專上教育局認可。已成功協助無數學子於北美與亞洲就業。開設0至3歲、3至6歲AMS蒙特梭利國際幼師證照班。

線上、線下混合教學，北美菁英講師授課。全球近百家合作園區，實習期間可合法校內打工，畢業可申請一年OPT全職工作。F1及M1學生簽證開放申請中，可延長至三年進修與實習。

家人可一併申請F2簽證，孩子可免費就讀美國公立學校，享沉浸式美式教育生活。實習期間大量與雇主接觸，學校提供工作匹配機會。

完成課程後可申請州立大學認可的46幼教學分，最多可抵15學分進階碩士班。支援創業夢想：居家托育、家庭幼兒園、私人保母需求上升，輕鬆在家創業接單。提供中英語輔導與全球就業協助。

2026年蒙特梭利幼師夏季班熱烈招生中，轉學生也可申請，為職業生涯多拿一張國際證照。

洽詢電話909-465-1370，招收當地學生與國際留學生，F1 & F2學簽皆可辦理。

精華 FAQ

  • 活動訂於6月27日周六上午10點舉行，地點在13333 Ramona Ave, Chino。主辦方邀請業界與民眾到場參與，見證畢業展與教具展示。

  • 現場將介紹蒙特梭利項目作品、文化交流與社區鏈接等內容，並邀請業界分享AI浪潮下如何打造孩子的核心素養，展現幼教學習成果。

  • 學院提供0至3歲及3至6歲AMS蒙特梭利幼師證照班，具AMS與MACTE雙認證，並提供實習、OPT、學分銜接、簽證及中英語就業協助。

教育局

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