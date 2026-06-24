H Mart全國兒童繪畫賽 得獎名單出爐

美國最大的亞洲連鎖超市之一的H Mart隆重宣佈2026年全國兒童繪畫比賽得獎名單。本次比賽於4月3日至4月26日期間舉行，邀請全美兒童以畫筆描繪他們最喜愛的H Mart時刻，展現獎富的創意、想像力與藝術才華。

今年，H Mart共選出90位優秀的年輕藝術家成為本屆比賽的得獎者。經過仔細評選，Stephanie Yang（見圖，學前班至一年級組）與Jace Lee（二至五年級組）榮獲2026年比賽最高榮譽──特別大獎。兩位得主將各獲得H Mart $1,000禮券及專屬獎牌。

除特別大獎外，第一名優勝者將獲得$500 H Mart禮券及獎牌；第二名優勝者將獲得$300 H Mart禮券及獎盃；第三名優勝者可獲得$100 H Mart禮券及獎盃；獲得快樂獎的選手們則可得到$20 H Mart禮券及獎盃。所有得獎者已透過電子郵件送出通知，並將受邀親自領取獎品。得獎者可攜帶附有照片的有效證件及H Mart Smart Rewards會員卡，前往原提交作品之門市客服中心辦理領獎手續。

H Mart表示：我們非常高興看到今年參賽者所展現出的卓越創意與豐富想像力。來自全美各地兒童提交的作品，生動描繪了與家人共度的美好時光以及在H Mart留下的難忘回憶。我們向所有得獎者致上誠摯祝賀，也衷心感謝每一位參賽兒童及其家庭，讓本屆比賽圓滿成功。

所有得獎作品預計將刊登於2027年H Mart桌曆中。完整得獎名單可至H Mart官方網站(hmart.com)查詢，亦可於參與活動的H Mart門市內展示之得獎海報上查看。如需更多資訊電H Mart客服專線877-427-7386，或電郵至[email protected]。