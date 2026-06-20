華人保險理財協會 6月25日舉辦保險理財研討會及40週年

創立於1986年的華人保險 理財協會(CAIFPA，California Asian Insurance & Financial Professional Association)，將於6月25日（星期四）上午9時至下午1時30分，在蒙特利公園市Courtyard by Marriott–555 N Atlantic Blvd., Monterey Park, CA 91754舉辦「2026華人保險理財精英研討會(Elite Financial Professional Symposium)」，並表揚榮獲2026年CAIFPA保險理財精英榮銜的優秀會員，同時慶祝協會成立40週年。

CAIFPA為南加州 歷史最悠久的華人保險與金融專業團體之一, 為美國國稅局501(c)(6)非營利專業組織。協會秉持「服務、分享、回饋」的宗旨，致力於團結保險及金融理財專業人士，提供專業知識交流和人脈拓展的平台、透過定期的研討會及各種活動、促進會員專業知識領域，並公益服務，向大學保險金融本科提供獎學金計畫，回饋社區。CAIFPA同時也是Million Dollar Round Table（百萬圓桌會）認可之專業組織，會員達到MDRT資格標準即可申請成為MDRT會員。

今年適逢協會創會40週年，董事會特別以「承先啟後、再創高峰」為主題，邀請保險、退休規劃、財富傳承及醫療保健領域專家，共同探討市場最新趨勢與發展機會。研討會專題演講及贊助保險公司包括：

• Manulife 宏利保險 / John Hancock Retirement主講中小企業401(k)退休計畫的市場契機

• National Life Group國家人壽，主講：人壽保險的策略運用

• MassMutual Financial Group萬通互惠，主講：外籍人士資產傳承與遺產規劃重點

• Allianz安聯人壽，主講：產品與市場展望

• Astrana Health/Allied Pacific IPA加聯泰平醫寮網，主講：社區醫療保健資源與服務

活動自上午9時開始進場登記、咖啡茶點與攤位展覽；中午將舉行「參展商快速交流與展示」，為與會者提供與各大保險公司代表面對面洽談的時間，活動並備有精緻午餐。

座位有限，儘早預約。CAIFPA會員入場費$40，非會員$50（費用已包含停車費），現在加入會員亦可享有優惠價。報名或諮詢詳情，電子郵件至：[email protected]，或聯繫大會工作人員。

聯絡資訊：CAIFPA華人保險理財協會Website: www.CAIFPA.com