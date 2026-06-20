South Coast核心地段 Skyline OC可即刻入住

Skyline OC

位於橙縣 South Coast核心生活圈的全新住宅項目Skyline OC近日正式推出現房住宅產品（見圖），主打即刻入住、現代設計與度假式生活體驗，售價自60萬美元起，最高約300萬美元，進一步吸引自住與投資買家關注。

該項目為雙塔地標建築規劃，強調城市全景視野與高品質居住空間。住戶可俯瞰橙縣城市天際線、太平洋海岸線及周邊山景，結合現代建築設計與生活機能，打造兼具舒適與便利的住宅環境。

Skyline OC提供多種一至兩房戶型，室內設計採開放式格局，搭配落地窗引入自然採光。住宅配備主廚級廚房，使用Viking、LG及Miele等高端家電品牌，並設有智慧溫控系統與專屬停車位，提升日常居住便利性。部分單位規劃私人陽台及最高達11英尺挑高天花板，強化空間感與居住品質。

除住宅本體外，項目亦規劃超過60,000平方英尺公共設施，營造度假式生活氛圍。戶外空間包含泳池、水療池、燒烤區、戶外聚會空間及景觀花園，室內則設有健身中心、瑜伽工作室及多功能會所，提供多元休閒與社交場域。

開發方目前推出限時優惠，部分現房單位可享兩年HOA管理費由Skyline OC支付，進一步降低持有成本，提升市場吸引力。

地段方面，Skyline OC鄰近South Coast Plaza購物中心約5分鐘車程，10分鐘可達Fashion Island，並可快速連接Segerstrom Center for the Arts、主要商業與休閒設施，距John Wayne機場及Newport Beach約15分鐘車程，生活機能完善。

開放參觀時間為每週日中午12時至下午2時，亦提供私人預約看房服務。銷售團隊提供國語、台語及粵語。電話：714-710-8795

網站：SKYLINEOC-CONDO.COM，地址：9 MacArthur Place, Santa Ana, CA。